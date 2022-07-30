Здравоохранение

В волгоградском онкодиспансере ускорят проведение генетических исследований

Здравоохранение 30.07.2022 11:16
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30.07.2022 11:16



Впервые в регионе в новой лаборатории лечебно-диагностического корпуса волгоградского онкодиспансера появилась возможность проводить  молекулярно-генетические исследования. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, раньше материал для проведения данных видов исследования направлялся в федеральные клинические центры, что увеличивало время ожидания результатов.

Теперь оборудование, поставленное в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение»,  позволит получать результаты за неделю, а за год выполнять 2 тысяч подобных  исследований.

Врачи-онкологи смогут  определить показания к таргетной терапии, чувствительность к иммунотерапии в каждом конкретном случае, а также контролировать эффективность лечения.

В целом лабораторное отделение онкодиспансера способно выполнять ежесуточно до тысячи различных исследований.

Напомним, консультационно-диагностический корпус онкодиспансера был открыт 18 июня в рамках видеоселекторного совещания Президента РФ с участием губернатора Андрея Бочаров.


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