«Росгосстрах» защитит здоровье работников цементного завода в Волгоградской области

Экономика 29.07.2022 10:35 Новости компаний
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29.07.2022 10:35 Новости компаний
Волгоградский филиал компании «Росгосстрах» пролонгировал договор на предоставление услуг добровольного медицинского страхования сотрудникам расположенного в регионе крупного цементного завода.
В комплексную программу ДМС входит амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стоматология, плановая и экстренная госпитализация, реабилитационно-восстановительное лечение. Застрахованные по ДМС в «Росгосстрахе» работники предприятия смогут обращаться в ведущие медицинские учреждения Волгоградской области.
Сумма ответственности «Росгосстраха» по договору составила более 1,2 млрд рублей.
- Наша компания не первый год предоставляет сотрудникам этого предприятия услуги по добровольному медицинскому страхованию, и наши клиенты на практике смогли убедиться в качестве организации медицинской помощи по полисам «Росгосстраха», — говорит директор Волгоградского филиала «Росгосстраха» Юрий Овчаров. — Даже в непростой экономической ситуации, когда многие компании в промышленном секторе вынуждены оптимизировать свои расходы, ответственные работодатели стремятся обеспечить своим сотрудникам хороший соцпакет, важной частью которого является медицинское страхование. Для предприятия, заинтересованного в квалифицированных кадрах, возможность предоставить сотрудникам полис ДМС от известной и надежной страховой компании — это конкурентное преимущество, а для работников и их семей — гарантия получения качественной медицинской помощи. «Росгосстрах» входит в число лидеров в сегменте добровольного медицинского страхования, предлагая своим корпоративным клиентам различные программы ДМС. С учетом пожеланий и потребностей наших клиентов мы можем составить для них индивидуальный пакет медицинских услуг, расширив и дополнив перечень специализированными видами обследования и лечения, консультациями специалистов медицинских научных центров, санаторным лечением и другими программами.
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