Финансовый инструмент предпринимателя:кредитная бизнес-карта

Экономика 29.07.2022 09:52 Новости компаний
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29.07.2022 09:52 Новости компаний
Уже не первое десятилетие кредитные карты заменяют нам кошелёк, который мы используем ежедневно для покупок и офлайн и онлайн. Но если для нас кредитки уже стали привычным финансовым инструментом, то среди предпринимателей они только набирают обороты. Предлагаем разобраться, что такое кредитная бизнес-карта, для чего они нужны и почему могут быть удобны для предпринимателей.
Кредитная бизнес-карта позволяет рассчитываться с контрагентами, совершать покупки в интернете или офлайн магазинах, оплачивать гостиницы для командировок сотрудников или покупать, например, канцтовары или другие офисные принадлежности.
Эксперты отмечают, что интерес бизнесменов кредитным бизнес-картам стремительно растет. Так, по данным Поволжского банка Сбербанка по итогам первого полугодия 2022 года в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях на 69% выросло количество клиентов, пользующихся кредитной бизнес-картой. Увеличилось и количество выпущенных карт – по сравнению с первым полугодием 2021 года их числовозросло на 66%.
Важно, что для удобства можно завести сразу несколько карт, и передать их сотрудникам. Некоторые банки дают возможность устанавливать лимит и следить за тратами по каждой карте. Это особенно удобно в случае возникновение непредвиденных обстоятельств, когда срочно необходимы средства.
Льготный период по кредитной бизнес картебанки устанавливают различные – как правило от 55 дней. Некоторые банки устанавливают более высокий беспроцентный период, например, у кредитной бизнес-карты Сбера он составляет до 100 дней, а при покупках у партнеров банка может длиться до 365 дней.
Плюс к этому использование кредитных бизнес-карт значительно снижает нагрузку на бухгалтерию, т.к. не нужно составлять авансовые отчеты, а достаточно только первичных документов: чеков, актов и товарных накладных по факту оплаты. А компаниям, применяющим упрощённую форму налогообложения, и они не понадобятся.
Кроме того, в этом году многие банки отменили срок действия бизнес-карт. Например, Сбербанк еще в марте объявил, о том, что бизнес-карты не нужно перевыпускать и ждать их готовности. Любые операции по бессрочным бизнес-картам — покупки офлайн и онлайн в российских торгово-сервисных предприятиях, снятие наличных, переводы с бизнес-карты на бизнес-карту или карту физического лица — доступны в полном объёме.
Фото - <a href='https://ru.freepik.com/photos/business-card'>Business-card фото создан(а) fanjianhua - ru.freepik.com</a>--
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