Экономика

Финансовый инструмент предпринимателя:кредитная бизнес-карта

Экономика 29.07.2022 09:52 Новости компаний
0
29.07.2022 09:52 Новости компаний


Уже не первое десятилетие кредитные карты заменяют нам кошелёк, который мы используем ежедневно для покупок и офлайн и онлайн. Но если для нас кредитки уже стали привычным финансовым инструментом, то среди предпринимателей они только набирают обороты. Предлагаем разобраться, что такое кредитная бизнес-карта, для чего они нужны и почему могут быть удобны для предпринимателей. 
Кредитная бизнес-карта позволяет рассчитываться с контрагентами, совершать покупки в интернете или офлайн магазинах, оплачивать гостиницы для командировок сотрудников или покупать, например, канцтовары или другие офисные принадлежности.
Эксперты отмечают, что интерес бизнесменов кредитным бизнес-картам стремительно растет. Так, по данным Поволжского банка Сбербанка по итогам первого полугодия 2022 года в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях на 69% выросло количество клиентов, пользующихся кредитной бизнес-картой. Увеличилось и количество выпущенных карт – по сравнению с первым полугодием 2021 года их числовозросло на 66%.
Важно, что для удобства можно завести сразу несколько карт, и передать их сотрудникам. Некоторые банки дают возможность устанавливать лимит и следить за тратами по каждой карте. Это особенно удобно в случае возникновение непредвиденных обстоятельств, когда срочно необходимы средства. 
Льготный период по кредитной бизнес картебанки устанавливают различные – как правило от 55 дней. Некоторые банки устанавливают более высокий беспроцентный период, например, у кредитной бизнес-карты Сбера он составляет до 100 дней, а при покупках у партнеров банка может длиться до 365 дней.
Плюс к этому использование кредитных бизнес-карт значительно снижает нагрузку на бухгалтерию, т.к. не нужно составлять авансовые отчеты, а достаточно только первичных документов: чеков, актов и товарных накладных по факту оплаты. А компаниям, применяющим упрощённую форму налогообложения, и они не понадобятся.
Кроме того, в этом году многие банки отменили срок действия бизнес-карт. Например, Сбербанк еще в марте объявил, о том, что бизнес-карты не нужно перевыпускать и ждать их готовности. Любые операции по бессрочным бизнес-картам — покупки офлайн и онлайн в российских торгово-сервисных предприятиях, снятие наличных, переводы с бизнес-карты на бизнес-карту или карту физического лица — доступны в полном объёме.

Фото - <a href='https://ru.freepik.com/photos/business-card'>Business-card фото создан(а) fanjianhua - ru.freepik.com</a>--

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экономика
29.07.2022 10:42
Экономика 29.07.2022 10:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.07.2022 10:35
Экономика 29.07.2022 10:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.07.2022 09:58
Экономика 29.07.2022 09:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.07.2022 08:25
Экономика 29.07.2022 08:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.07.2022 20:55
Экономика 28.07.2022 20:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.07.2022 19:58
Экономика 28.07.2022 19:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.07.2022 18:52
Экономика 28.07.2022 18:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.07.2022 10:24
Экономика 28.07.2022 10:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.07.2022 10:19
Экономика 28.07.2022 10:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.07.2022 09:47
Экономика 28.07.2022 09:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.07.2022 09:41
Экономика 28.07.2022 09:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.07.2022 08:31
Экономика 28.07.2022 08:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.07.2022 16:31
Экономика 27.07.2022 16:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2022 14:28
Экономика 27.07.2022 14:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2022 14:01
Экономика 27.07.2022 14:01
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:43
Бочаров поблагодарил волгоградских следователей за сохранение исторической правдыСмотреть фотографии
11:08
В Волгоградской области разрешили убить 23 благородных оленяСмотреть фотографии
10:35
«Росгосстрах» защитит здоровье работников цементного завода в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:08
Школьница сломала ногу, прыгнув с обрыва в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:00
Дайте только срок. «СОГАЗ-Мед» о соблюдении сроков и порядка оказания медицинской помощиСмотреть фотографии
10:00
Почти два месяца в реанимации: в Волгограде умер участник ДТП на проспекте ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:09
«Кузов слетел с рамы»: двое жителей Москвы погибли в страшном ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:33
В Волгоградской области иностранцу не дали незаконно пересечь границуСмотреть фотографии
08:20
Дожди затормозили уборочную страду на севере Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:54
«Концессии теплоснабжения»: готовность к отопительному сезону уже составляет 50%Смотреть фотографии
07:01
Стихийная свалка в Волгограде, как заколдованная, два года горит и травит жителейСмотреть фотографии
21:40
Без побегов и беспорядков: в волгоградских колониях поощрили 4 тыс. осужденныхСмотреть фотографии
21:06
В Волгоградской области подешевели соль, яйца и картофельСмотреть фотографии
20:55
Производство гелей и кондиционеров для стирки наладили под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:22
Боялась потерять работу: экс-кассира больницы в Волжском отправили в колонию из-за указаний начальстваСмотреть фотографии
20:00
«Чтобы стоял – не главное»: торговцы рассказали, как выбрать самый сладкий арбузСмотреть фотографии
19:20
70 человек на место: абитуриенты Волгограда хотят стать юристами и говорить на китайскомСмотреть фотографии
18:48
В Волгограде суд оштрафовал водителя автобуса за выпавшую на дорогу пассажиркуСмотреть фотографии
17:59
Центр Волгограда замер без движения: пробки на всех главных улицахСмотреть фотографии
17:35
Символ СВО разглядели на статуе «Родина-мать» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:34
В Волгограде по-тихому открыли еще пять ресторанов «Вкусно – и точка»Смотреть фотографии
17:26
Основоположнику самбо в Волгоградской области вручили медаль «За верность»Смотреть фотографии
17:18
Попался на откатах: экс-директор Жирновского интерната, где едва не замучили инвалида, идет под судСмотреть фотографии
16:56
Генетики по ДНК нашли волгоградца, укравшего у преподавателя ВГАФКа дорогие часыСмотреть фотографии
16:46
В Волгоградской области МЧС ожидает град и шквалы 28 июляСмотреть фотографии
16:14
Эксперт протестировал сеть билайн после масштабной модернизацииСмотреть фотографии
16:07
Под Волгоградом осудили альфонса за обман 30 женщин из Москвы и ПодмосковьяСмотреть фотографии
16:06
Опубликовано жуткое видео горящего поля с пшеницей в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:03
Превращаемся в село: жители требуют от мэра и спикера гордумы Волгограда вернуть троллейбус №18Смотреть фотографии
14:48
В волгоградском общежитии зарезали 42-летнего мужчинуСмотреть фотографии
 