Еще двое детей подверглись нападению собак в Волгоградской области

В Волгоградской области за последние сутки еще двое детей стали жертвами собак. Как сообщил ИА «Высота 102» собственный источник в экстренных службах, нападения зафиксированы в Суровикинском и Старополтавском районах примерно в одно и то же время.

– 27 июля около 16.00 сообщение о нападении собаки на 11-летнего мальчика поступило из села Старая Полтавка, – сообщил собеседник информагентства. – Ребенок был доставлен в центральную районную больницу с предварительным диагнозом «укушенная рана бедра». Беспризорный или домашний пес напал на мальчика, нам неизвестно. Однако произошло это месту жительства пострадавшего.

Около 16.35 вызов поступил в экстренные службы в Суровикинском районе.

– В хуторе Сысоевском также по месту жительства пострадал четырехлетний мальчик. Судя по характеру травм, собака вцепилась ребенку в лицо. Для оказания помощи пациент был доставлен в городскую больницу №1 Волгограда, – сообщают в экстренных службах.

Напомним, что в случае укуса собаки следует незамедлительно обращаться в врачам, предварительно промыв с мылом место укуса. В 2020 году в больнице Волгограда в результате заражения бешенством скончалась 9-летняя пациентка. Трагедии, уверены врачи, можно было избежать, если бы после укуса щенка родители сразу отвезли ребенка в больницу. В данном случае явные и необратимые последствия заражения бешенством стали проявляться спустя два месяца после инцидента с собакой.