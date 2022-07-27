В Тракторозаводском районе Волгограда сегодня в 08.30 произошло ДТП с участием трактора и мотоциклиста. Байкер при обгоне зацепил ковш тяжелой техники.





— По предварительным данным, 52-летний водитель, управляя мотоциклом Yamaha без специальной экипировки (только мотошлем), двигался по улице Шкирятова, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — При обгоне в запрещенном для этого месте, водитель столкнулся с ковшом попутно движущегося трактора. Водитель трактора выполнял маневр поворота налево, но не завершил его, так как заметил попытку обгона мотоциклистом и применил экстренное торможение.





Как уточнили в полицейском ведомстве, мотоциклиста доставили в реанимацию. На месте ДТП работают экипажи городской ГИБДД, движение осуществляется в штатном режиме.

ИА «Высота 102» направило запрос в комитет здравоохранения Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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