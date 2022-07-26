Двое жителей Волгоградской области вечером 25 июля попали на федеральной трассе в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого на месте погибла 26-летняя девушка. Спутник волгоградки, управлявший мотоциклом Harley Davidson, доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла на 135-м километре федеральной автодороги Волгоград – Каменск-Шахтинский.





– По предварительным данным, 31-летний мужчина, управляя мотоциклом Harley Davidson, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в сторону Волгограда, совершая манёвр обгона, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем Mercedes-Benz, – сообщили обстоятельства аварии ИА "Высота 102" в пресс-службе региональной полиции. Водитель мотоцикла был доставлен Суровикинскую ЦРБ, его пассажирка от полученных травм скончалась на месте.

В экстренных службах уточняют, что управлявший байком мужчина получил тяжелейшие травмы головы и множественные переломы.





Как стало известно информагентству, молодые люди возвращались в Волгоград после отдыха в Лазаревском. Печальную весть о гибели сестры сообщил этим утром брат погибшей девушки ее подписчикам в соцсети.

– Вчера вечером не стало моей любимой сестры, – написал Никита. – На обратном пути с Лазаревского парень моей сестры не справился с управлением. Произошло ДТП, в котором Лиза погибла на месте. Святослав находится в стабильном состоянии в реанимации 25-ой больницы.

Погибшая Лиза Чамина окончила ВГСПУ, увлекалась вокалом. Судя по информации в соцсети, девушка состояла в близких отношениях со Святославом Суриным. Он и управлял мотоциклом вечером 25 июля. Последнее фото, выложенное в соцсеть Лизой, было сделано 24 июля в Лазаревском.