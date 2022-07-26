Происшествия

Молодая пара из Волгограда попала в смертельное ДТП: их Harley Davidson врезался в грузовик

Происшествия 26.07.2022 10:10
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26.07.2022 10:10


Двое жителей Волгоградской области вечером 25 июля попали на федеральной трассе в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого на месте погибла 26-летняя девушка. Спутник волгоградки, управлявший мотоциклом Harley Davidson, доставлен в больницу с тяжелыми травмами. 

По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла на 135-м километре федеральной автодороги  Волгоград – Каменск-Шахтинский.


– По предварительным данным, 31-летний  мужчина, управляя мотоциклом Harley Davidson, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в сторону Волгограда, совершая манёвр обгона, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем Mercedes-Benz, – сообщили обстоятельства аварии ИА "Высота 102" в пресс-службе региональной полиции. Водитель мотоцикла был доставлен Суровикинскую ЦРБ, его пассажирка от полученных травм скончалась на месте. 

В экстренных службах уточняют, что управлявший байком мужчина получил тяжелейшие травмы головы и множественные переломы. 


Как стало известно информагентству, молодые люди возвращались в Волгоград после отдыха в Лазаревском. Печальную весть о гибели сестры сообщил этим утром брат погибшей девушки ее подписчикам в соцсети. 

– Вчера вечером не стало моей любимой сестры, – написал Никита. – На обратном пути с Лазаревского парень моей сестры не справился с управлением. Произошло ДТП, в котором Лиза погибла на месте. Святослав находится в стабильном состоянии в реанимации 25-ой больницы.

Погибшая Лиза Чамина окончила ВГСПУ, увлекалась вокалом. Судя по информации в соцсети, девушка состояла в близких отношениях со Святославом Суриным. Он и управлял мотоциклом вечером 25 июля. Последнее фото, выложенное в соцсеть Лизой, было сделано 24 июля в Лазаревском. 

 Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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