В Волгограде после ДТП с трактором скончался 52-летний мотоциклист

В больнице № 25 Волгограда в реанимационном отделении скончался 52-летний мотоциклист. Как сообщает ИА «Высота 102», травмы, ставшие смертельными, мужчина получил в ДТП с трактором сегодня утром.

— Пострадавший скончался в реанимации, несмотря на усилия врачей, — сообщили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области.

По предварительным данным областного главка МВД, авария произошла сегодня в 08.30 в Тракторозаводском районе Волгограда. Мотоциклист на мотоцикле Yamaha двигался по улице Шкирятова без специальной экипировки (только мотошлем). Совершая обгон в запрещенном для этого месте, байкер столкнулся с ковшом попутно движущегося трактора.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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