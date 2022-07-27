







70-летний мужчина госпитализирован в Калачевскую ЦРБ Волгоградской области с диагнозом электротравма и переломами ребер. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, мужчина травмировался после падения с трансформаторной будки.





В администрации Крепинского сельского поселения пояснили, что пострадавший мужчина жил на чабанской точке недалеко от хутора Братский и пострадал от контакта с электрооборудованием будки.



