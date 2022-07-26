



Несмотря на сложную ситуацию на российском фондовом рынке, «Открытие Инвестиции» за первое полугодие 2022 года нарастили клиентскую базу на 7,6%. При этом количество ненулевых счетов с начала года выросло на четверть. Таким образом, «Открытие Инвестиции» удалось не только сохранить клиентскую базу в сложившейся ситуации, но и качественно увеличить ее. Управляющая компания «Открытие» запустила сразу два новых продукта – уникальный фонд с регулярными выплатами дохода на банковский счет клиента, а также стратегию доверительного управления со 100% защитой капитала и возможностью участия в росте российского рынка.

Результаты первого полугодия были достигнуты в том числе за счет оперативного реагирования на события, произошедшие на рынке с февраля по апрель. Волатильность и вводимые ограничения в отношении финансовой системы РФ увеличили количество обращений по всем каналам связи «Открытие Инвестиции» – в чатах, телефонной линии, почте и др. Нагрузка только на контакт-центр увеличилась в несколько десятков раз. В начале мая компания открыла еще один контакт-центр в Саратове — третий после Москвы и Ульяновска. Обслуживание клиентов ведется в бесперебойном режиме. Дополнительно внедрена система call back, которая позволяет клиентам заказать обратный звонок оператора».

Также в период с февраля по апрель главной задачей стала защита клиентских активов от санкционных рисков. Для этого иностранные активы более 60 тысяч клиентов были переведены в депозитарий брокера-партнера – «Инвестиционную палату». Всем клиентам была бесплатно предоставлена торговая платформа Quick и ее мобильная версия. Сейчас им доступна продажа иностранных ценных бумаг на Московской бирже. В регулирующие организации США (OFAC, SEC) было направлено письмо по клиентам с иностранными ценными бумагами в Credit Swiss на предмет раскрытия бенефициара и разблокировки активов.

Для удобства клиентов была реализована возможность торговли еврооблигациями через Телеграм-бота – уникальный для российского рынка сервис. Первым брокером, подключенным к сервису, стала «Инвестиционная палата». Сделки совершаются на фондовом рынке Московской биржи в режиме внебиржевых сделок.

Кроме того, в первом полугодии «Открытие Инвестиции» интегрировали свои структуры с системами ФНС для регулярной передачи клиентских данных в налоговую. Это позволило упростить и одновременно ускорить процедуру получения вычета с суммы взноса на ИИС, а также проверку права на вычет и возврат налога.

Юрий Маслов, генеральный директор «Открытие Инвестиции»:

— Многие инструменты на сегодняшний день стали недоступны розничным инвесторам, особенно тем, кто не получил статус квалифицированного инвестора. Поэтому фокус «Открытие Инвестиции», помимо защиты интересов инвесторов и обеспечения сохранности клиентских активов, сместился на создание новых инструментов. Это не только развитие торговли альтернативными валютами, такими как юань, но и создание разнообразных структурных продуктов с защитой капитала на основе российских финансовых инструментов. Также мы реализовали такую услугу, как внешнее консультирование, когда человек может прийти к нам за экспертизой, имея брокерский счет в любой другой компании.

Управляющая компания «Открытие» в первом полугодии 2022 года смогла не только сохранить, но и увеличить активы под управлением – во многом благодаря созданию сразу нескольких новых инвестиционных продуктов.

Самым ярким событием полугодия стал запуск открытого паевого фонда с регулярными выплатами на банковский счет клиента – «Открытие – Сбалансированный Рантье» . Клиенты УК «Открытие», одними из первых в стране, смогут получать доход без необходимости продавать паи. Востребованность данного типа продукта доказывает активно растущий объем фонда, который уже превысил 747 млн рублей.

Еще одним новым продуктом компании стала стратегия доверительного управления со 100% защитой капитала – «Защитная – Акции». (1). Стратегия позволяет неквалифицированным инвесторам зарабатывать за счет роста стоимости акций крупнейших российских компаний при условии гарантированной защиты капитала. Объем привлечений в стратегию уже превысил 1,4 млрд рублей, что говорит о ее соответствии текущим рыночным потребностям и высокой заинтересованности со стороны инвесторов.

Помимо запуска новых продуктов УК «Открытие» в течение всего полугодия работала над повышением эффективности действующих фондов.

· БПИФ «Открытие – Облигации РФ» (OPNB) был переориентирован с корпоративных облигаций на более надежные государственные бумаги, в кредитном качестве и ликвидности которых сомневаться не приходится.

· Совокупная комиссия биржевого фонда облигаций была снижена почти в два раза, с 1.31% до 0,79% годовых, что позволит улучшить итоговый экономический результат фонда и сделать его еще более конкурентоспособным.

· Совокупная комиссия БПИФ «Открытие – Акции РФ» (OPNR) также снизилась с 1,41% до 0,99% годовых.

Наконец, стоит отметить совместную акцию УК «Открытие» с крупнейшим книжным сервисом ЛитРес. До конца июля при покупке паев любых открытых паевых фондов компании клиенты могут получить промокод на бесплатную книгу на сайте ЛитРес из специальной подборки, подготовленной экспертами «Открытие Инвестиции».

Вадим Ярош, генеральный директор УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

— В первом полугодии 2022 года, помимо плановых задач, мы оперативно реагировали на возникавшие вызовы, а также изучали возможности, актуальные в «новой реальности». В результате, несмотря на беспрецедентную экономическую ситуацию, нам удалось создать продукты, во многом уникальные для российского рынка. Уже за короткий срок они показали хорошие результаты привлечения, а это значит, что мы абсолютно правильно считали настроения и запросы наших клиентов.

Мы благодарны регулятору за своевременное внесение необходимых изменений в законодательство и, конечно, нашим клиентам за то, что они продолжают выбирать нас для управления своими средствами. Думаю, что в момент неопределенности на рынке важно подходить к управлению портфелем хладнокровно, без лишних эмоций, поэтому сейчас работа профессиональных управляющих востребована как никогда.

Останавливаться на достигнутом мы не планируем – впереди формирование новых фондов, запуск партнерских программ и акций, а также дальнейшая работа по созданию сервисов для еще более комфортного инвестирования.

1) Защита инвестированного Клиентом капитала обеспечивается по истечении Срока действия Стратегии управления, при условии исполнения обязательств эмитентами облигаций, а также обязательств контрагента по сделкам, совершенным Доверительным управляющим в рамках Договора доверительного управления, осуществления полных расчетов контрагентов с Доверительным управляющим. При этом сумма инвестированного Клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании Срока действия Стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные Договором, а также на налог на доходы физических лиц. Информация предоставляется в рамках предложения финансового инструмента Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании в сети Интернет по адресу: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.



