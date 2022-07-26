Клиенты ВТБ и Почта Банка направили на восстановление лесов в 1,5 раза больше средств

Экология 26.07.2022 12:45 Новости компаний
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26.07.2022 12:45 Новости компаний
В первом полугодии 2022 года клиенты ВТБ и Почта Банка направили на восстановление лесов в рамках экопроекта «Подари лес другу!» 16,5 млн рублей - в 1,5 раза больше, чем в январе-июне прошлого года. На эти средства лесники и волонтеры высадили 25,6 тысяч деревьев.
Программа «Подари лес другу!» является одной из крупнейших платформ в сфере экологии, которая объединяет неравнодушных людей, готовых принимать активное участие в восстановлении лесов в нашей стране. В ней поучаствовали свыше 1 млн человек, которые за эти годы посадили около 4 млн деревьев на 1000 гектарах в разных регионах страны. Сегодня проект работает в 50 национальных парках России.
- За все время действия проекта «Подари лес другу!» клиенты ВТБ и Почта Банка помогли высадить миллионы деревьев. Ответственный подход к окружающему миру и снижение влияния человека на дикую природу становятся нормой жизни, поэтому проект не только не теряет актуальности, но и развивается в новых направлениях. Так, в нацпарке «Валдайский» уже завершены работы по восстановлению леса. Именно благодаря заинтересованности и неравнодушии людей в нацпарке «Смоленское поозерье» запустился проект по восстановлению популяции зубров, внесенных в «Красную книгу». Сегодня средства на поддержку редких животных, как и на другие наши экологические инициативы, можно в несколько кликов перечислить в ВТБ Онлайн, – комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.
Онлайн-система «Подари лес другу!» позволяет восстанавливать зеленые насаждения в национальных парках России через удаленные каналы:
· на сайтах Почта Банка и ВТБ с помощью интерактивной карты, где можно выбрать участок леса, количество деревьев для посадки и оплатить их покупку безналичным способом;
· в мобильном приложении Почта Банк Онлайн и приложении программы лояльности «Мультибонус» (оплатить саженцы можно со счета карты или накопленными бонусами)
· через банкоматы Почта Банка, выбрав соответствующую территорию;
· оплачивая покупки картой «Зеленый мир».
Все собранные средства направляются на покупку саженцев, посадку и последующий уход за деревьями в течение 5 лет. Если средства для восстановления конкретного участка собраны, деревья высаживаются весной или осенью ежегодно. Этот участок леса можно назвать своим именем или именем друга. Восстановлением нацпарков занимаются лесники и волонтеры, но после оплаты саженцев на электронную почту приходит сертификат с GPS-координатами участка, куда в назначенный день можно приехать, чтобы собственноручно высадить свой лес. Кроме того, клиенты могут навестить «свои» деревья через 10 и даже 50 лет.
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