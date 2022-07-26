Расследования

Сбежавших из соцучреждения девочек-подростков нашли под Волгоградом

Расследования 26.07.2022 10:37
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26.07.2022 10:37


Завершились поиски двух девочек 13 и 16 лет, которые два дня назад убежали из Волгоградского областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. 
- 25 июля 2022 года поздно вечером  несовершеннолетние были обнаружены полицейскими в р.п. Новый Рогачик Городищенского района по месту жительства родственников одной из девочек, - сообщили в УМВД России по Волгограду. - Преступлений в отношении подростков не совершено.
В настоящее время беглянки находятся в социально-реабилитационном центре в Ворошиловском районе, с ними работают педагоги-психологи. Свой самовольный уход из реабилитационного центра  девочки объяснили  желанием  погулять.
Как ранее сообщало информагентство,  подростки 23 июля самостоятельно покинули территорию закрытого учреждения после костюмированной пиратской вечеринки, которая проводилась в стенах социально-реабилитационного центра. Девочки пошли смывать грим и не вернулись.
По тревоге был поднят личный состав отдела полиции. Сформированы поисковые группы, с применением служебных собак обследованы прилегающие к месту пропажи  несовершеннолетних территории, подвалы, заброшенные здания и чердаки. Были опрошены воспитанники центра, педагоги и возможные свидетели.

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