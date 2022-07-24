В Волгограде после пиратской вечеринки пропали две девочки-подростка









Полицейские и волонтеры ищут двух девочек 13 и 16 лет, которые накануне поздно вечером убежали из Волгоградского областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Как сообщили ИА «Высота 102» в поисково-спасательном отряде «СПАС34», поиски девочек продолжались всю ночь, но пока результатов не принесли.

Известно, что подростки самостоятельно покинули территорию закрытого учреждения после костюмированной пиратской вечеринки, которая проводилась в стенах социально-реабилитационного центра. Девочки пошли смывать грим и не вернулись.

В учреждении в настоящее время проводятся ремонтные работы. Не исключено, что подростки увидели открытые ворота и решили этим воспользоваться.

Просьба ко всем, кто видел девочек, позвонить по телефонам: 8 (904) 750-80-78 или 112.



