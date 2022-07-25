Дело на 109 миллионов: санкции ударили по ветроэлектростанциям в Волгоградской области









Арбитражный суд Волгоградской области принял обеспечительные меры в отношении многомиллионного имущества иностранного подрядчика по строительству трех ветропарков в регионе.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитража, с иском в суд о принятии предварительных обеспечительных мер обратилось ООО «Восьмой Ветропарк ФРВ». Компания просила передать ей на хранение имущество ООО «Вестас Рус», расположенное на складе в Котовском районе Волгоградской области на сумму 109 944 508 рублей. А также запретить ООО «Вестас Рус» распоряжаться указанным имуществом и вывозить его со склада.

ООО «Восьмой Ветропарк ФРВ» является заказчиком, а ООО «Вестас Рус» подрядчиком в реализации проектов ветропарков Котовская ВЭС 1, Котовская ВЭС 2 и Новоалексеевская ВЭС. Соглашение было заключено 20 сентября 2021 года.

Свои требования компания-заказчик обосновала тем, что бенефициарным владельцем ООО «Вестас Рус» является компания Vestas Wind Systems A/S - это один из крупнейших в мире и старейший производитель ветрогенераторов. Заводы компании расположены в Дании, Германии, Индии, Италии, Румынии, Великобритании, Испании, Швеции, Норвегии, Австралии, Китае и США.

1 мая 2022 года на сайте компании Vestas Wind Systems A/S опубликовано сообщение и промежуточный финансовый отчет за первый квартал 2022 года, в которых заявлено о прекращении деятельности в России.

- Заявитель указывает, что непосредственно из поведения подрядчика стало очевидно, что обязательства по соглашению не будут исполнены подрядчиком в установленный срок. При этом подрядчик явным образом демонстрировал намерение не продолжать исполнение указанных обязательств, - указано в материалах дела.

В доказательства доводов об очевидности намерений прервать исполнение соглашения, представители ООО «Восьмой Ветропарк ФРВ» предоставили переписку, из которой следует, что подрядчик в письмах заказчику ссылался на наличие препятствий для выполнения обязательств и невозможность осуществлять после 10 июля 2022 года сервисные и иные обслуживающие работы. В свою очередь, в письме от 21 июня 2022 года заказчик уведомлял подрядчика о приостановлении исполнения своих обязательств по оплате в рамках соглашения. В ходе дальнейшей переписки подрядчик так и не предоставил подтверждений готовности выполнять свои обязательства. ООО «Восьмой Ветропарк ФРВ» направило ООО «Вестас Рус» уведомление от 01.07.2022 о своем одностороннем отказе от соглашения с приложением претензии, содержащей требование о выплате неустойки на общую сумму 109 944 508 рублей.

Заказчик намерен с указанными в претензии требованиями обратиться в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, которому подсуден соответствующий спор.

Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил исковые требования и наложил арест на имущество ООО «Вестас Рус». По решению суда, ООО «Восьмой Ветропарк ФРВ» должно подать иск в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации до 15 сентября 2022 года.

Указанное решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Отметим, что в 2020 году было объявлено о начале строительства в 2021 году в различных районах Волгоградской области ветряных электростанций. Первые ветряки общей мощностью до 500 МВт обещали построить в Быковском и Котовском районах. Тогда сообщалось, что возводить первые в регионе ветроэлектростанции будет ООО «Ветропарки ФРВ».



