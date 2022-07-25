Масочный режим возвращается в медучреждения Волгограда и области

В Волгограде глава регионального комитета здравоохранения подписал приказ, согласно которому в медучреждениях вводится обязательное ношение пациентами и персоналом медицинских масок. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие объявления появились уже в больницах и поликлиниках Волгограда.

Согласно документу за подписью Анатолия Себелева, масочный режим вводится исключительно в учреждениях, подведомственных облздраву. О необходимости ношения масок в каких-либо других общественных местах речи не идет. Во всяком случае, на момент публикации данного материала управление Роспотребнадзора таких требований не выдвигало.

– Ношение масок в режимных отделениях медицинских учреждений было необходимо и до пандемии, – отмечают в облздраве. – По данным Роспотребнадзора в некоторых регионах Российской Федерации в настоящий момент прослеживается рост заболеваемости COVID-19. Учитывая, что после отмены строгих ограничений многие пациенты стали пренебрегать средствами индивидуальной защиты при посещении медицинских организаций, облздрав напоминает гражданам, о необходимости соблюдать плавила эпидбезопасности, таких как ношение масок внутри помещений, своевременная обработка рук и поверхностей, проветривание помещений и разделение потоков пациентов. О важности мер противоэпидемической безопасности, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, жителям напомнили также и в других регионах страны.