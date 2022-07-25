Общество

Масочный режим возвращается в медучреждения Волгограда и области

Общество 25.07.2022 15:10
0
25.07.2022 15:10


В Волгограде глава регионального комитета здравоохранения подписал приказ, согласно которому в медучреждениях вводится обязательное ношение пациентами и персоналом медицинских масок. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие объявления появились уже в больницах и поликлиниках Волгограда.  

Согласно документу за подписью Анатолия Себелева, масочный режим вводится исключительно в учреждениях, подведомственных облздраву. О необходимости ношения масок в каких-либо других общественных местах речи не идет. Во всяком случае, на момент публикации данного материала управление Роспотребнадзора таких требований не выдвигало. 

Ношение масок в режимных отделениях медицинских учреждений было необходимо и до пандемии, – отмечают в облздраве. – По данным Роспотребнадзора в некоторых регионах Российской Федерации в настоящий момент прослеживается рост заболеваемости COVID-19. Учитывая, что после отмены строгих ограничений многие пациенты стали пренебрегать средствами индивидуальной защиты при посещении медицинских организаций, облздрав напоминает гражданам, о необходимости соблюдать плавила эпидбезопасности, таких как ношение масок внутри помещений, своевременная обработка рук и поверхностей, проветривание помещений и разделение потоков пациентов. О важности мер противоэпидемической безопасности, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, жителям напомнили также и в других регионах страны.

В Волгоградской области, отметим, эпидемиологическая обстановка остается стабильной. Ежесуточно в регионе выявляют от 80 до 87  новых случаев COVID-19. Заметно за последние месяцы снизилась и смертность в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
25.07.2022 16:13
Общество 25.07.2022 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2022 16:05
Общество 25.07.2022 16:05
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2022 13:14
Общество 25.07.2022 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2022 11:49
Общество 25.07.2022 11:49
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2022 11:30
Общество 25.07.2022 11:30
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2022 10:35
Общество 25.07.2022 10:35
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.07.2022 10:17
Общество 25.07.2022 10:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.07.2022 10:16
Общество 25.07.2022 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2022 10:00
Общество 25.07.2022 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2022 09:23
Общество 25.07.2022 09:23
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2022 08:49
Общество 25.07.2022 08:49
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2022 08:32
Общество 25.07.2022 08:32
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2022 07:55
Общество 25.07.2022 07:55
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2022 19:23
Общество 24.07.2022 19:23
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2022 17:15
Общество 24.07.2022 17:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:13
В Волгограде взяли под охрану железнодорожный мостСмотреть фотографии
16:05
В Волгограде скончалась создательница первого театра мод Людмила МихайловскаяСмотреть фотографии
15:10
Масочный режим возвращается в медучреждения Волгограда и областиСмотреть фотографии
14:36
Еще четыре ерика расчистят под Волгоградом за два годаСмотреть фотографии
13:31
Эксперты считают 7% волгоградских семей средним классомСмотреть фотографии
13:14
На Центральном рынке Волгограда начали ремонт для чеченского бизнесменаСмотреть фотографии
12:53
Директоров школ и главврачей обяжут декларировать свои расходыСмотреть фотографии
11:53
Россияне рассказали о запретах в съемном жильеСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде мужчина после ссоры с любимой сорвался с крыши 9-этажкиСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде вместо маршрутки №46С в Жилгородок пустят новые троллейбусыСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде рецидивисты с битой напали на группу школьниковСмотреть фотографии
11:30
Волгоградские аграрии начали молотить четвертый миллион тонн зернаСмотреть фотографии
10:43
Опасную икру производителя-«фантома» из Астрахани разыскивают в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде грузовик врезался в скорую: пострадали беременная и два медработникаСмотреть фотографии
10:35
Путин ужесточил наказание для ворующих электричество россиянСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде нашли тело утонувшего 19-летнего юношиСмотреть фотографии
10:17
«Концессии водоснабжения»: поверка приборов учета. Что важно знать?Смотреть фотографии
10:16
Попытка номер три: в Волгограде на капремонт Ворошиловского суда накинули 2 миллионаСмотреть фотографии
10:00
Под Волгоградом в реанимации после ДТП с поездом умер мужчинаСмотреть фотографии
09:23
В центре Волгограда в границах ЦПКиО снова пустили трамваиСмотреть фотографии
08:49
«Здесь был футбол»: болельщики наследили около «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
08:32
60 тысяч волжан пришли на концерт Мити Фомина на День городаСмотреть фотографии
07:55
МЧС продлило штормовое предупреждение в Волгоградской области до 26 июляСмотреть фотографии
21:38
«Спасибо, парни!»: волгоградский «Ротор» открыл первенство Второй лиги победой над «Форте»Смотреть фотографии
21:01
На ночь поиски прерваны: в центре Волгограда утонул юношаСмотреть фотографии
20:24
Взрослые болезни детей: волгоградский врач раскрыла причину аномалийСмотреть фотографии
19:23
В Волгограде 25 июля обесточат дома в четырех районахСмотреть фотографии
17:15
В Волгограде спасли мужчину с рыбной костью, проколовшей кишечникСмотреть фотографии
16:47
МЧС предупредило о грозах, ливнях и граде в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
«Ничего не видно, все едут на аварийке»: видео с трассы в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
 