Экономика 22.07.2022 18:36 Реклама
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22.07.2022 18:36 Реклама
За первое полугодие 2022 года в банке «Открытие» более 200 тысяч новых клиентов оформили сберегательные продукты. Число вкладчиков за этот период выросло на 14%, владельцев накопительных счетов – на 11%. При этом половина всех клиентов имеет в своем портфеле сбережений и депозит, и накопительный счет.
Набор сберегательных продуктов существенно зависит от возраста клиентов. Те, кому меньше 60 лет, в равной степени выбирают вклад и накопительный счет. Клиенты старшей возрастной группы делают выбор в пользу классических депозитов: у них на четыре вклада в среднем приходится только один накопительный счет.
Еще один тренд – зависимость размера вклада от канала размещения. Клиенты, открывающие вклады в дистанционных каналах, чаще размещают суммы до 200 тысяч рублей и имеют в банке несколько депозитов. Средний чек большинства вкладов, открываемых в офисе, находится в диапазоне от 200 тыс. до 1 млн рублей. При этом средний чек более 60% накопительных счетов, оформляемых как онлайн, так и офлайн, составляет до 100 тысяч рублей.
Банк «Открытие» предлагает своим клиентам одни из самых привлекательных на рынке ставок по сберегательным продуктам. По вкладу «Надежный» доходность достигает 8% годовых (при получении процентов в конце срока). Ставка по накопительному счету «Копилка» составляет 7,5% годовых. Проценты начисляются ежедневно. Минимальный остаток, на который начисляются проценты, а также суммы пополнений и снятий по накопительному счету не ограничены.
Более подробно с условиями вкладов и накопительных счетов «Открытие» можно ознакомиться на сайте банка.
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