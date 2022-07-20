







Внутри кабинок колеса обозрения в Волгограде оказались запертыми, по предварительным данным, 24 человека, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

- Сегодня, 20 июля, в 22:10 в ОДС Главного управления МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение, что на территории парка ЦПКО в результате неисправности электропривода остановилось колесо обозрения, в кабинках которого находятся отдыхающие. В кабинках находятся предварительно 24 человека, - сообщили в региональном МЧС.

На месте находятся пожарно-спасательные подразделения 1 отряда ГПС ФПС, служба спасения Волгограда, скорая, полиция производится эвакуация людей из кабинок.

Сообщается, что пострадавших нет.

Ранее о происшествии на аттракционе сообщили очевидцы в социальных сетях.

В экстренных службах информацию подтвердили, отметив, что на месте происшествия работают сотрудники муниципальной службы спасения. В мэрии Волгограда посоветовали обратиться за комментариями к инвестору парка, но его представитель на телефонные звонки и сообщения не отвечает.









Как сообщил корреспондент ИА «Высота 102» с места происшествия, отдыхающих эвакуируют с нижних кабинок, куда дотягивается пожарная лестница. Потом будут прокручивать колесо, чтобы вызволить из кабинок тех, кто оказался на самом верху.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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