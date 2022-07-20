Общество

«Сразу набросились с угрозами»: волгоградец оказался в больнице после конфликта на горящей свалке

Общество 20.07.2022 19:46
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20.07.2022 19:46


В городе Котельниково Волгоградской области из-за очередного пожара на несанкционированной свалке разгорелся конфликт, который перерос в потасовку с применением  физического насилия. Как стало известно ИА «Высота 102», на больничной койке оказался местный житель Игорь Недодаев. Мужчина утверждает, что его ударил охранник свалки. 

Семья Недодаевых живет на выезде из Котельниково. Как рассказала ИА «Высота 102» супруга пострадавшего Мария, 12 июля ничего не предвещало беды, пока они с Николаем не увидели столбы дыма над местом, куда вывозится мусор.

– Мы сразу ринулись туда, чтобы сделать видео с порядком надоевшего проблемного участка для прокуратуры, – вспоминает Мария Недоедова. – Пока я снимала полыхающую свалку, к моему мужу подошли пьяные охранники – мужчина и женщина. Они набросились на нег с угрозами, требуя, чтобы мы прекратили видеосъемку, а после ударили его по голове. Он упал, и из левого уха хлынула кровь. 

Сам Игорь уточняет, что нападение на него охранник свалки совершил после общения с сотрудниками МЧС. 

– Мы больше всего боялись, что эту свалку когда-нибудь подожгут, – рассказал пострадавший мужчина информагентству. – 12 июля, когда произошел пожар, я увидел одну пожарную машину, следом подъезжала вторая. Мы подошли к пожарным и спросили, находится ли охранник на месте. Пожарный мне подтвердил, что тот на месте и добавил, что они [пожарные] не могут дозвониться до начальства и погрузчиков, чтобы растянуть с помощью техники кучу, чтобы ее было легче тушить. Тогда я пошел к охраннику и задал вопрос, почему у него горит свалка и почему они пускают на территорию всех подряд. После этого моего вопроса последовал удар мне в голову. 

По словам Игоря, результатом потасовки стала его госпитализация на следующий день. 

– В данный момент я нахожусь в больнице. Три хирурга поставили мне заключение: "Сотрясение головного мозга". 

Вечером 12 июля Недодаевы, с их слов, обратились в полицию с заявлением о побоях со стороны сотрудников свалки. Также Мария написала заявление в прокуратуру с  просьбой разобраться с несанкционированной свалкой возле реки Аксай, прикрепив в подтверждение видеозапись. 

– С каждым месяцем эта свалка увеличивается – туда вывозят мусор и частники, и предприниматели, и даже наша управляющая компания, – жалуется Мария. – Убирать ее никто не собирается, а пожары там случаются чуть ли не каждый день. Никаких действий от прокуратуры не было, пока я не предоставила ролик с очередного ЧП. А я уже около трех лет пытаюсь добиться от прокуратуры хоть какого-то действия. 

После выписки из больницы Игорь планирует добиваться наказания для обидчиков.

– Мы так просто это не оставим, – заявляют Недодаевы. – Мы устали терпеть весь этот беспредел. Если не хотят решать по-хорошему, то пойдем тогда в суд. 

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