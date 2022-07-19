Экономика

ВТБ прогнозирует рост портфеля рублевых сбережений на 20% до конца года

Экономика 19.07.2022 15:06 Новости компаний
0
19.07.2022 15:06 Новости компаний


Портфель рублевых сбережений клиентов ВТБ с начала года вырос на 550 млрд рублей, пользователи открыли рекордные 4,6 млн новых депозитов и накопительных счетов. Банк прогнозирует, что до конца года рублевый розничный портфель увеличится на 20% и достигнет 4,3 трлн рублей. При этом основной спрос будет сохраняться на сберегательные продукты сроком 3-6 месяцев. Об этом в ходе интервью телеканалу «Россия 24» заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В первом полугодии 2022 года ВТБ зафиксировал повышенную сберегательную активность населения.  Розничные клиенты открыли в банке 1,8 млн новых рублевых депозитов и 2,8 млн накопительных счетов – втрое больше, чем год назад. Всего с начала года клиенты разместили 1,5 трлн рублей новых средств, которые ранее не хранили в ВТБ. В результате портфель рублевых сбережений физлиц банка вырос на 550 млрд рублей – в 8 раз быстрее, чем за первое полугодие прошлого года. Количество вкладчиков увеличилось на 17% против 13% в прошлом году.

-Ускоренному росту рублевого портфеля способствовали рекордные ставки по вкладам, которые в марте превышали 20%, а также укрепление национальной валюты и общий тренд на девалютизацию экономики. Мы не исключаем, что в дальнейшем ключевая ставка продолжит снижаться, что приведет к синхронному уменьшению рыночных ставок по депозитам. Тем не менее, именно рублевый вклад сегодня остается наиболее привлекательным инструментом размещения средств, поэтому до конца года мы прогнозируем рост портфеля рублевых сбережений до 4,3 трлн рублей – на 20%, что выше средних значений по рынку, – заявил Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

По оценке ВТБ, до конца года Банк России может пересмотреть ключевую ставку в сторону снижения еще 1-2 раза. Это приведет к сокращению ставок на рынке вкладов примерно на 1-1,5 п.п. – до 6-6,5%, а по накопительным счетам – на 1,5-2 п.п., до 5,5%-6%. Сегодня средняя ставка по краткосрочным депозитам на рынке составляет 7,6%, по долгосрочным вкладам от года – 6,9%, накопительным счетам – 6,7%.

-Несмотря на стабилизацию рыночной ситуации и постепенное возвращение ставок по сберегательным продуктам к уровню начала года, горизонт планирования сбережений у населения пока не вернулся к прежним значениям. И хотя ставки по долгосрочным продуктам постепенно приближаются к доходности коротких депозитов, россияне предпочитают трехмесячные и полугодовые вклады. Доходность по ним, как правило, выше, и свою стратегию накопления вкладчики строят на более короткие сроки, чем раньше. По нашим оценкам, такой тренд сохранится до конца года, и мы будем ориентироваться на подобные предпочтения россиян в своей продуктовой линейке во втором полугодии, – добавил Анатолий Печатников.

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экономика
19.07.2022 15:42
Экономика 19.07.2022 15:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2022 14:03
Экономика 19.07.2022 14:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2022 12:56
Экономика 19.07.2022 12:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2022 12:56
Экономика 19.07.2022 12:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2022 11:32
Экономика 19.07.2022 11:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2022 10:13
Экономика 19.07.2022 10:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2022 09:21
Экономика 19.07.2022 09:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.07.2022 16:17
Экономика 18.07.2022 16:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.07.2022 14:17
Экономика 18.07.2022 14:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.07.2022 13:53
Экономика 18.07.2022 13:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.07.2022 12:46
Экономика 18.07.2022 12:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.07.2022 12:18
Экономика 18.07.2022 12:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.07.2022 11:19
Экономика 18.07.2022 11:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.07.2022 08:35
Экономика 18.07.2022 08:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.07.2022 20:29
Экономика 16.07.2022 20:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:27
В Волгоградской области 20 июля прервется радиосигналСмотреть фотографии
20:58
В Волжском ограничат продажу алкоголя на три дняСмотреть фотографии
20:29
Главный офис администрации Волгоградской области обработают от членистоногихСмотреть фотографии
20:08
Билеты на матч волгоградского «Ротора» подешевели до 50 рублейСмотреть фотографии
19:54
«Чтобы было светло и тепло»: в Волгоградской области догазифицируют 10 тысяч домовСмотреть фотографии
19:30
«Меня нагло обманули»: волгоградка, потерявшая в ДТП с КАМАЗом сына и мать, обвинила в афере юристаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:23
В Волгограде водитель Renault сбил на переходе женщину – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:44
В Волжском глава стройфирмы спрятал от налоговой 13,7 млн рублейСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде отца-садиста осудят за систематические избиения усыновленного мальчикаСмотреть фотографии
16:01
В Волгограде и области отменили проверку сирен 20 июляСмотреть фотографии
15:58
Волгоградцы отправятся на всероссийский этнофестиваль в АстраханиСмотреть фотографии
15:57
Волгоградец на Lexus «уронил» на Второй Продольной даму на ToyotaСмотреть фотографии
15:03
Цифровизация не пустила 55-летнего волгоградца на биржу трудаСмотреть фотографии
14:55
До кровавых слез: в Волжском пьяная садистка избила собаку киянкой и виламиСмотреть фотографии
14:42
В Урюпинск прибыл мобильный комплекс для набора контрактниковСмотреть фотографии
14:16
В двух районах Волгограда отключат горячую воду: список адресовСмотреть фотографии
13:18
«Можно пройти пешком»: в Волгограде изменят движение скоростного трамвая из-за ремонта теплосетейСмотреть фотографии
12:53
Бизнесмен из Калининграда снимет в Волгограде видеоролик о котлете по-киевскиСмотреть фотографии
12:47
Под Волгоградом безработный утроил стрельбу из автоматаСмотреть фотографии
12:26
Волгоградцу вынесли приговор по делу о расстреле мужчины в ЖилгородкеСмотреть фотографии
11:50
В Волгоградской области мужчина отсек себе пальцы пилойСмотреть фотографии
11:32
Банк Уралсиб предлагает накопительный счет с начислением на ежедневный остатокСмотреть фотографии
11:25
Противорадиационное укрытие под Волгоградом приведут в порядокСмотреть фотографии
10:55
Губернатор Волгоградской области подписал закон о порядке переименования территорийСмотреть фотографии
10:44
Горы щебня и КАМАЗы с асфальтом: в Волгограде разворотили участок Центральной набережнойСмотреть фотографии
10:33
Улицу Глазкова в Волгограде перекроют из-за ремонта сетей под линией СТСмотреть фотографии
10:13
Гремячинский горно-обогатительный комбинат наращивает производственный потенциалСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде отложили обновление памятника Т-34Смотреть фотографии
09:34
Обливались кипятком и ацетоном: четверо детей госпитализированы с ожогами в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде 45-летнего мужчину пес укусил за лицоСмотреть фотографии
 