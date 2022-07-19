Экономика

Банк «Открытие»: в долгосрочной перспективе котировки меди вернутся к росту

Экономика 19.07.2022 15:42
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19.07.2022 15:42


Аналитик сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Даниил Каримов комментирует.
Котировки меди 15 июля снизились на 7,9% , составив $7191/т, однако в долгосрочной перспективе цены будут расти на фоне сокращения потенциала роста предложения.
Как ранее прогнозировал «Открытие Research», изменение налоговой политики в странах Латинской Америки оказывает негативное влияние на инвестиционный климат в данном регионе, что может привести к отмене или задержкам в реализации новых горнодобывающих проектов. Для рынка меди данный фактор будет означать снижение добычи в будущем при одновременном существенном росте спроса на металл.
Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний – BHP Billiton – планирует пересмотреть свои инвестиционные планы в Чили, если правительство страны поднимет налоги на добычу. В Чили BHP Billiton владеет крупнейшим в мире месторождением меди Escondida и рассчитывала увеличить инвестиции в эту страну до $10 млрд. Компания утверждает, что более высокие налоги сделают страну менее привлекательной по сравнению с другими юрисдикциями – Австралией, Канадой и даже Перу. В свою очередь, правительство Чили сделало рост налогов на горную добычу одной из ключевых задач, которая поможет финансировать социальные программы в стране.
Еще один сигнал потенциального снижения предложения и формирования дефицита меди пришел из Монголии, где компания Rio Tinto в очередной раз сдвинула сроки окончания проекта по расширению добычи на месторождении Oyu Tolgoi. Расширение предполагало рост добычи со 125-150 тыс. т (2019 г.) до 560 тыс. и изначально должно было завершиться в конце 2020 г. Пандемия, существенное увеличение прогноза капитальных затрат и спор с правительством Монголии вынудили компанию перенести запуск на 2022 г. На прошлой неделе Rio Tinto сообщила о повторном переносе даты запуска проекта на первую половину 2024 г. и выход на проектные мощности в начале 2025 г. Также компания указала на необходимость увеличить капитальные расходы на проект на $300 млн до $7,08 млрд – это существенно превышает изначальную сумму $5,3 млрд, рассчитанную в 2015 г.
Данные события позволяют говорить о долгосрочном восходящем тренде в ценах на медь, который будет обусловлен растущими издержками на добычу, риском значительного дефицита металла и задержками в реализации уже намеченных проектов из-за ухудшения инвестиционного климата и протестной активности в регионах добычи.

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