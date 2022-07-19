В Волгограде 45-летнего мужчину пес укусил за лицо

В Ворошиловском районе Волгограда на 45-летнего мужчину напала собака. Как стало известно ИА «Высота 102», животное укусило мужчину за лицо.
— Пострадавший обратился в отделение челюстно-лицевой хирургии горбольницы № 1, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах.
Известно, что инцидент произошел в частном секторе у одного из домов по улице Академика Палладина. Пес напал на волгоградца днем.
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