Количество укушенных собаками волгоградцев приблизилось к 5 тысячам

Общество 19.07.2022 09:05
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19.07.2022 09:05
В Волгоградской области выросло количество жителей, укушенных животными. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, так, с начала года в Волгоградской области 4798 жителей обратились в медицинские организации в связи с нападением животных. Это превышает среднемноголетние значения и больше, чем было в аналогичном периоде 2021 года, когда было зафиксировано 4433 случая.
При этом Волгоградская область, в том числе Волгоград и Волжский являются неблагополучными по бешенству территориями. К счастью, случаи заболевания бешенством в этом году среди населения региона не выявлялись.
А вот в прошлом году от бешенства скончались трое жителей Волгоградской области, в том числе ребенок.
Справка. Бешенство - острое, вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, является неизлечимой болезнью, всегда заканчивается смертью.
Возбудителем бешенства является вирус, поражающий мозг человека, который содержится в слюне больного животного.
Заражение человека происходит через укусы, повреждения на коже, реже на слизистых оболочках, ослюнение больными животными, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. От человека к человеку вирус не передается.
Из домашних животных источником заражения людей чаще всего становятся кошки, собаки. Из диких – лисицы, волки, енотовидные собаки и различные грызуны.
В целях профилактики бешенства после укуса животных следует немедленно обращаться к врачам и проходить лечение.
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