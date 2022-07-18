Экономика

Средние зарплаты в Волгоградской области увеличились на 700 рублей

Экономика 18.07.2022 08:35
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18.07.2022 08:35



За год  средние предлагаемые зарплаты в вакансиях в Волгоградской области увеличились на 697 рублей – до 42 399 рублей по итогам июня 2022 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании  hh.ru, в июне прошлого года работодатели в среднем предлагали 41 701 рубль. 

При этом средняя ожидаемая зарплата у волгоградцев за год выросла более существенно – на 1 813 рублей, и по итогам июня этого года составила 38 012 рублей.

По размеру средней предлагаемой зарплаты Волгоградская область занимает 4-е место в ЮФО, уступая Краснодарскому краю, Ростовской и Астраханской областям, и опережая при этом республики Калмыкию и  Адыгея. Больше всех в ЮФО готовы платить работодатели из Краснодарского края – в среднем в июне они предлагали 50 344 рубля. Это на 7 945 рублей больше, чем в среднем указывали в вакансиях волгоградские компании.
 
В тройку сфер с самой высокой предлагаемой зарплатой в Волгоградской области по итогам июня вошли: «Высший менеджмент» - в среднем работодатели предлагали 58 493 рубля, «Добыча сырья» - 53 627 рублей, и «Автобизнес» - 46 535 рублей. Самые скромные зарплатные предложения в таких сферах как «Домашний персонал» - 29 400 рублей, «Государственная служба, некоммерческие организации» - 32 500 рублей и «Наука, образование» - 34 129 рублей.

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