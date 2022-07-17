В СВО погиб 20-летний Никита Буравиков из Волгоградской области

В ходе специальной военной операции на Украине погиб контрактник из Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Камышина, не стало 20-летнего Никиты Буравикова.

В официальном телеграм-канале мэрии Камышина сообщается, что земляк до конца исполнил свой воинский долг, встав на защиту мирного населения ЛНР и ДНР. О гибели камышанина стало известно 16 июля.

Фото: администрация Камышина / t.me

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