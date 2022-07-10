«Он не мог по-другому»: в Волгограде семье погибшего в СВО врача вручили медаль «За отвагу»

В Волгограде простились с капитаном медицинской службы, военным врачом Виталием Мотренниковым. Как стало известно ИА «Высота 102», сегодня, 10 июля, родным медика вручили медаль «За отвагу», присвоенную посмертно.

Участник траурной церемонии, пожелавший остаться анонимным рассказал информагентству, что государственную награду вдове погибшего 40-летнего капитана передал военный комиссар по Кировскому и Советскому районам Волгограда Игорь Шевченко.

— Медаль очень редкая, — сообщил наш собеседник. — В СССР считалась высшей медалью в наградной системе. В годы Великой Отечественной войны ее вручали за личную храбрость, проявленную в бою.

По словам собеседника в последний путь военного врача проводили около сотни человек.

— Виталий не раз бывал в зоне боевых действий. Имел ранения, но всегда снова возвращался на службу. Он не мог по-другому, — делится наш собеседник. — В последний раз получил ранение при минометном обстреле. Скончался в госпитале в Петербурге.

Приехавшие на похороны сослуживцы вспоминали Виталия, как большого профессионала своего дела, смелого офицера и достойного человека.

— Начинал свой путь в Волгограде. Учился в медакадемии, после перевелся в Саратовский медицинский университет. Служил в Забайкалье, потом вернулся в Волгоградскую область, затем перебрался в Ростов, — сообщил собеседник информагентства.

Героя СВО похоронили на новом кладбище Ворошиловского района.

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