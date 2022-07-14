На Украине погиб начштаба 20-й мотострелковой дивизии Сергей Кенс

В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб начальник штаба 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Всероссийскую общественную организацию морских пехотинцев «Тайфун», 42-летнего офицера не стало 10 июля.

— Бывший командир 810-й бригады морской пехоты, гвардии полковник Сергей Кенс геройски погиб при выполнении боевой задачи в специальной военной операции на Украине, — сообщается в некрологе ВОО МП «Тайфун». — Место смерти неизвестно.

Известно, что в период с 2019 по 2021 годы Сергей Кенс командовал 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригадой морской пехоты имени 60-летия образования СССР, базированной в Севастополе.

Впоследствии занял должность начальника штаба — первого заместителя командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии в городе Волгограде.

Фото и коллаж: ВОО МП «Тайфун» / пресс-служба ЮВО / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Читайте также:

«Каждое утро писала маме»: в Волгограде похоронили погибшую на Украине Анастасию Савицкую

«Принял решение служить России»: замполит 20-й дивизии из Волгограда Алексей Аврамченко погиб в СВО

«Он не мог по-другому»: в Волгограде семье погибшего в СВО врача вручили медаль «За отвагу»