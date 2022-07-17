В Волгоград для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 80-летию начала Сталинградской битвы, прибудет Дмитрий Медведев. Как сообщает ИА «Высота 102», в городе-герое зампред Совбеза РФ посетит знаковые для волгоградцев места в годовщину начала битвы на Волге.

Также Медведев, как руководитель федерального оргкомитета, обсудит с региональными властями детали подготовки к празднованию грядущего юбилея победы под Сталинградом.

Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в Волгоград посетит Мамаев курган, поучаствует в открытии территории новой набережной у БК-31 и встретится с ветеранами.

Акции, посвященные началу Сталинградской битвы пройдут сегодня по всей Волгоградской области. Именно с такой инициативой выступили ветераны региона — инициативу поддержал губернатор Андрей Бочаров.