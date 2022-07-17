В аэропорту Волгограда приземлился самолет с Дмитрием Медведевым

В волгоградском аэропорту приземлился самолет с Дмитрием Медведевым на борту. Как сообщает ИА «Высота 102», заместителя председателя Совета Безопасности России в Волгоград доставил борт ИЛ-62М.

В городе-герое Медведев примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине начала битвы на Волге. Зампред Совбеза РФ, как руководитель федерального оргкомитета, обсудит с областными властями подготовку к празднованию предстоящего юбилея победы в Сталинградской битве.

В рабочей поездки Дмитрий Медведев возложит цветы на Мамаевом кургане, посетит открытие обновленной набережной у БК-31 и проведет встречу с ветеранами региона.

Фотокорреспондент ИА «Высота 102» Павел Мирошкин уже находится рядом с экспозицией бронекатера БК-31. Прибытие заместителя председателя СБ РФ ожидается с минуты на минуту. Проезжая часть слева и справа от бронекатера перекрыта.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»