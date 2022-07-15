Экономика

Волгоградскому «КАУСТИКу» — 55 лет

Экономика 15.07.2022 11:41
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15.07.2022 11:41


Основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ» — АО «КАУСТИК» — отмечает 55-летие со дня выпуска первой партии продукции.
Сегодня праздник у сотрудников всех предприятий, входящих в группу «НИКОХИМ». Волгоградский «КАУСТИК», выпустивший в июле 1967 года первые тонны своего первого продукта — инсектицида хлорофос для сельского хозяйства, в течение своей более чем полувековой истории остается одним из лидеров химической индустрии всей страны. В 1972 году на предприятии с помощью специалистов и на оборудовании из Японии было запущено первое в стране производство полихлорвиниловой смолы (ПВХ). В 1982-м на заводской промплощадке начали производить гранулированную каустическую соду, таким образом, «КАУСТИК» стал первым и до сих пор единственным в России (!) производителем гранулированного каустика. В 2015 году на заводе начали выпускать современные, востребованные в разных сферах жизни человека, химические продукты на основе бишофита – оксид и гидроксид магния. 
Сегодня АО «КАУСТИК» — один из лидеров российской химической промышленности, занимающий первое место в России по выпуску каустической соды, хлорпарафинов, синтетической соляной кислоты, товарного хлора, второе место по выпуску гипохлорита натрия и средств для очистки воды в бассейнах  и третье место по выпуску ПВХ. Предприятие является одним из ведущих экспортеров Волгоградской области.

В рамках стратегии развития новых производств, на базе собственной инфраструктуры, АО «КАУСТИК» реализует проекты по углубленной переработке основного сырья — растворов бишофита (хлорида магния) и поваренной соли (хлорида натрия). Примером успешной реализации этого направления развития бизнеса является запуск два года назад нового современного производства пищевой соли марки «Экстра» проектной мощностью 80 000 тонн в год.
На «КАУСТИКе» продолжается системная работа в отношении запущенного в 2015 году высокотехнологичного производства гидроксида и высокочистого оксида магния. Гидроксид и оксид магния относятся к специальной химии, имеющей определенную специфику, и с каждым годом они все более востребованы в самых разных сферах. Гидроксид магния применяется в производстве почти всех типов пластиков и полимеров (даже при изготовлении детских игрушек!), а также при выпуске добавок к смазочным маслам, в пищевой и фармацевтической промышленности. Он считается одной из лучших дымоподавляющих добавок.
Сегодняшний «КАУСТИК» — это более 400 гектаров производственных площадей, на территории которых в круглосуточном ритме работают коллективы 42 цехов. Основное предприятие группы «НИКОХИМ» выпускает более 200(!) видов различной продукции. «КАУСТИК» ежегодно отправляет потребителям, а это в общей сложности более 1000 компаний-партнеров в России и мире, порядка 700 тысяч тонн своей продукции.
Постоянное технологическое первенство и выпуск целого ряда уникальных химических продуктов — основы успешного развития предприятия и стабильности в многотысячном коллективе. Сегодня на предприятиях группы «НИКОХИМ», расположенных на промплощадке «КАУСТИКа», трудятся около 6 500 человек. 
В этот день лучших сотрудников предприятия чествуют в заводских подразделениях, а вечером в бывшем ДК «Химик» состоится торжественный вечер, посвященный юбилею. Завтра же в честь 55-летия «КАУСТИКа» на бульваре имени Энгельса в Красноармейском районе состоится большой праздничный концерт, посетить который может любой желающий. В программе – выступления известных творческих коллективов Волгограда, а также популярная группа «ХАММАЛИ И НАВАИ». 

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