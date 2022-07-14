Экономика

Портфель ответственного финансирования в Поволжском банке Сбербанка за полгода вырос на 28%

Экономика 14.07.2022 16:15 Новости компаний
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14.07.2022 16:15 Новости компаний


В первом полугодии 2022 года в Поволжском банке Сбербанка портфель ответственного финансирования вырос на 28% и на 1 июля составил около 40 млрд рублей. Самый значительный рост пришёлся на июнь – более 4,7 млрд рублей.Это произошло благодаря ESG-финансированию крупных партнерских проектов.
Основными отраслями, в которых применяется ответственное финансирование, являются «зелёная» энергетика и жилое строительство. 
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: 
Ответственное финансирование сегодня является трендом во всех прогрессивных странах. В России ESG подход становится одним из обязательных элементов ведения бизнеса и формирует гармоничное развитие предпринимательства и общества. Сбербанк является одним из первых российских банков, который стал активно использовать инструменты ответственного финансирования совместно со своими партнерами. Опираясь на данные о росте нашего портфеля «зелёного» финансирования,мы отмечаем рост интереса у наших клиентов к данному виду кредитования. 
Напомним, в 2021 году Сбер принял Политику в области ESG и устойчивого развития. В ней выделены 13 приоритетных целей для банка. Среди них достойная работа и экономический рост, ответственное потребление и производство, борьба с изменением климата и другие. Сбер развивает систему ответственного финансирования, учитывая в процессе принятия решений экологические, управленческие и социальные факторы. Благодаря изменению процедур, а также разработке новых продуктов Сбер предоставляет корпоративным и розничным клиентам возможность внести свой вклад в ESG-трансформацию. На 1 июня портфель ESG и зелёных кредитов Сбера составил 395 млрд. рублей.
ВСбере работает бесплатный сервис ESG-самодиагностики для среднего и крупного бизнеса на основе технологий искусственного интеллекта.  На сайте СберПро компании могут оценить состояние своих дел в области защиты окружающей среды, социальной ответственности и качества корпоративного управления, а также сравнить их с конкурентами.
Ранее Сбер запустил ещё один новый ESG-продукт — «Зелёную цепочку поставок», инструмент, помогающий крупным компаниям оценивать действующих и потенциальных поставщиков на предмет соблюдения требований и принципов в области ESG.
Кроме того, у Сбера есть целый набор решений по ESG для регионов, начиная от ESG-ренкинга для сравнения регионов по 16 факторам и 62 параметрам и заканчивая разработкой ESG-профиля и ESG-стратегии, включающей в себя конкретные рекомендации и набор из 100 продуктов банка для улучшения оцениваемых в ренкинге параметров.

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