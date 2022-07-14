Банк Уралсиб снизил ставки по потребительским кредитам

Экономика 14.07.2022 15:36 Реклама
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14.07.2022 15:36 Реклама
Банк Уралсиб снизил ставки по потребительскому кредиту наличными, в том числе – на рефинансирование ранее полученных кредитов сторонних банков. Размер ставки зависит от категории клиента, уровня его финансовой надежности и от наличия оформленного одновременно с кредитным договором полиса страхования жизни и здоровья клиента.
Минимальная ставка по кредиту наличными, в том числе на рефинансирование, при одновременном оформлении полиса страхования жизни и здоровья, составляет 6,9 % годовых в рублях.
Максимальная сумма по кредиту наличными составляет 1,5 млн рублей, на цели рефинансирования – 2 млн рублей. Для кредита на сумму до 300 000 рублей необходимы только два документа: паспорт и второй документ на выбор. Для получения кредита на сумму свыше 300 000 рублей требуется предоставить паспорт и документ, подтверждающий доход.
Кредит на рефинансирование кредитов сторонних банков предусматривает объединение действующих кредитов, изменение размера совокупного ежемесячного платежа и при необходимости предоставление дополнительных средств для потребительских нужд. Рассмотрение заявки происходит по двум документам, аналогично как при подаче заявки на кредит наличными.
Подробную информацию и полные условия по кредитам наличными можно получить на сайте Банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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