В Волгоградской области мужчина умер после прыжка в воду

В Иловлинском районе Волгоградской области скончался 46-летний житель хутора Краснодонского. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчина получил травму после прыжка в воду.
— Пострадавший умер в приемном покое Иловлинской ЦРБ. Мужчина поступил с диагнозом «крайняя спинальная травма позвоночника, алкогольное опьянение», — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах региона.
Известно, что инцидент произошел 13 июля примерно в 17.00. Местный житель отдыхал на реке Тишанка. Мужчина прыгнул в воду и ударился головой о дно.
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