В Волгоградской области мужчина утонул при попытке переплыть реку

В Суровикинском районе Волгоградской области обнаружили труп 69-летнего местного жителя. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчина утонул при попытке переплыть реку Чир.
— Организована процессуальная проверка, — пояснил информагентству руководитель Суровикинского МрСО СУ СКР Дмитрий Бутузов. — Тело обнаружили водолазы в ходе поисковых мероприятий.
Известно, что на берегу реки отдыхала компания мужчин. Один из них, употребив спиртное, решил переплыть Чир. Оказавшись на другом берегу, 69-летний местный житель снова пустился вплавь. Силы покинули пенсионера, и он ушел под воду. Тело нашли позже в сотне метров от места происшествия.
Фото: Суровикинский МрСО СУ СКР по Волгоградской области
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