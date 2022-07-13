В Волжском в салоне автобуса № 24 умер пенсионер

В Волжском Волгоградской области накануне на глазах у пассажиров скончался пенсионер. Как сообщает ИА «Высота 102», трагедия произошла в салоне автобуса № 24.
— Организована доследственная проверка, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Тело без повреждений и признаков насильственной смерти.
Известно, что трагедия произошла днем 12 июля. Пенсионер возвращался домой на автобусе № 24, курсирующем по маршруту «Ж/д вокзал — «Стимул». На остановке «Стоматологическая поликлиника № 1» мужчине стало плохо. В присутствии других пассажиров и кондуктора местный житель скончался. Известно, что у мужчины были проблемы с сердцем.
Читайте также:
В Волгограде из автобуса № 77 экстренно госпитализировали подростка