Происшествия

В Волгограде из автобуса № 77 экстренно госпитализировали подростка

Происшествия 06.06.2022 20:56
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06.06.2022 20:56


В Дзержинском районе Волгограда 17-летнему подростку сегодня, 6 июня, стало плохо в салоне автобуса № 77. Как сообщает ИА «Высота 102», молодого человека забрал экипаж скорой помощи. 

Со слов очевидцев, инцидент произошел недалеко от остановки «Качинский рынок». Подростка на руках вынесли из салона. Многие предположили, что несовершеннолетнему стало плохо в автобусе из-за духоты, однако, как удалось выяснить журналистам информагентства, ранее волгоградец уже имел проблемы со здоровьем. 

— После обследования несовершеннолетнего госпитализировали в токсикологическое отделение больницы № 25. Ранее подросток проходил лечение в специализированном диспансере, — сообщил ИА «Высота 102» собственный источник в экстренных службах. 

Не исключено, что 17-летний парень мог употреблять запрещенные вещества. Сейчас подростку продолжают оказывать медпомощь в условиях стационара.  

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