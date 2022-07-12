В Волгограде нашелся покупатель подержанных машин обладмина

Экономика 12.07.2022 15:16
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12.07.2022 15:16
Комитет по управлению государственным имущество Волгоградской области наконец-то продал на аукционе две поддержанные легковушки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоговый протокол, два автомобиля «ВАЗ-21150» 2003 и 2006 года выпуска, которые реализовывались разными лотами, нашли своего нового владельца.
Легковушки, которые были выставлены на аукцион по начальной цене 60 и 65 тысяч рублей, ушли с молотка за 60 и 71500 рублей соответственно. Желание приобрести старые машины обладмина выразили сразу несколько человек, однако победителем двух лотов стал один покупатель - Маме Амарян. Он предложил самую высокую цену за выставленные на продажу авто.
Напомним, что в мае текущего года облкомимущество уже пыталось продать эти бэушные машины, но тогда ни одной заявки от потенциальных участников не поступило.
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