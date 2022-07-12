Экономика

В Волгограде нашелся покупатель подержанных машин обладмина

Экономика 12.07.2022 15:16
0
12.07.2022 15:16



Комитет по управлению государственным имущество Волгоградской области наконец-то продал на аукционе две поддержанные легковушки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоговый протокол, два автомобиля «ВАЗ-21150» 2003 и 2006 года выпуска, которые реализовывались разными лотами, нашли своего нового владельца.
Легковушки, которые были выставлены на аукцион по начальной цене 60 и 65 тысяч рублей, ушли с молотка за 60 и 71500 рублей соответственно. Желание приобрести старые машины обладмина выразили сразу несколько человек, однако победителем двух лотов стал один покупатель - Маме Амарян. Он предложил самую высокую цену за выставленные на продажу авто.
Напомним, что в мае текущего года облкомимущество уже пыталось продать эти бэушные машины, но тогда ни одной заявки от потенциальных участников не поступило.
Читайте также:

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экономика
12.07.2022 18:43
Экономика 12.07.2022 18:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.07.2022 18:40
Экономика 12.07.2022 18:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.07.2022 18:11
Экономика 12.07.2022 18:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.07.2022 12:55
Экономика 12.07.2022 12:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.07.2022 11:01
Экономика 12.07.2022 11:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.07.2022 15:54
Экономика 11.07.2022 15:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.07.2022 15:38
Экономика 11.07.2022 15:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.07.2022 15:36
Экономика 11.07.2022 15:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.07.2022 15:34
Экономика 11.07.2022 15:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.07.2022 14:54
Экономика 11.07.2022 14:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.07.2022 12:28
Экономика 11.07.2022 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.07.2022 11:44
Экономика 11.07.2022 11:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.07.2022 10:24
Экономика 11.07.2022 10:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.07.2022 16:01
Экономика 08.07.2022 16:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.07.2022 14:51
Экономика 08.07.2022 14:51
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:26
Волгоград вошел в топ-10 городов для трехдневных путешествийСмотреть фотографии
18:11
«Еще не в амбаре»: волгоградские аграрии боятся сглазить рекордный урожайСмотреть фотографииCмотреть видео
17:38
В Волжском арестовали директора аквапарка «XXI век» Григория ГазарянаСмотреть фотографии
17:28
Волгоградская облдума увеличила расходы на содержание депутатовСмотреть фотографии
17:02
В Волгограде с 16 июля у электричек до аэропорта изменится расписаниеСмотреть фотографии
16:45
Все по правилам: волгоградцам рассказали, с каких документов в МФЦ обязаны снять копииСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде после падения с 3 этажа погиб мужчинаСмотреть фотографии
16:37
Браконьера с двухметровой белугой задержали под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:08
Волгоградка умудрилась зарегистрировать в своем доме 71 иностранцаСмотреть фотографии
15:30
Забил камнями и накрыл травой: в Липецкой области жестоко убили 17-летнюю волгоградкуСмотреть фотографии
15:29
«Концессии водоснабжения» рассказали всю правду о чистой водеСмотреть фотографии
15:21
Волгоградский фермер заплатит многомиллионный ущерб за пожар в лесуСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде нашелся покупатель подержанных машин обладминаСмотреть фотографии
15:13
Жительница Волгограда обвешала неподъемными кредитами подругу-инвалидаСмотреть фотографии
14:54
В Волгоградской области удвоилось число зараженных крымской лихорадкойСмотреть фотографии
14:27
«Ростелеком-Солар» запустил первый российский облачный сервис контроля уязвимостейСмотреть фотографии
14:21
С начала июля в Волгоградской области 6 подростков-байкеров расшиблись в ДТПСмотреть фотографии
14:12
Под Волгоградом в квартире нашли труп 41-летнего мужчиныСмотреть фотографии
13:46
Роддом больницы № 5 принял первых пациенток после санобработки от COVID-19Смотреть фотографии
13:15
В центре города на пешеходную зону снова рухнул карниз ВолгоградстатаСмотреть фотографии
13:14
В Волгоградской области с июня утонули 12 взрослых и трое детейСмотреть фотографии
12:15
Волгоградская область посвятила урожай-2022 юбилею победы под СталинградомСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде с третьего раза нашли подрядчика на реконструкцию улицы за 415 млн рублейСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде к середине лета могут открыть второй по счету пляжСмотреть фотографии
11:44
Волжский политехникум объявил дополнительный набор для нужд Гремячинского ГОКаСмотреть фотографии
11:05
На «Соединение фронтов» под Волгоградом направят 7 млн рублейСмотреть фотографии
10:41
В России РПН подтвердил первый случай оспы обезьянСмотреть фотографии
10:13
ЖК «Лапшин Loft»: стартовали продажи в новом домеСмотреть фотографии
10:10
Мэрия Волгограда к концу сентября хочет обновить фонтан на «Авангарде»Смотреть фотографии
09:55
Волгоградская область дала стране первый миллион тонн зернаСмотреть фотографии
 