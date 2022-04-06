В Волгограде облкомимущество распродает бэушные машины





Две подержанные легковушки выставил на продажу комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сообщение о торгах, транспортные средства продаются на основании плана приватизации госимущества Волгоградской области на 2022 год.

На открытый аукцион, который проводится в электронной форме, выставлено два автомобиля «ВАЗ-21150» 2003 и 2006 года выпуска. Они реализуются разными лотами. Начальная цена подержанных легковушек - 60 и 65 тысяч рублей. Победителем будет признан участник, предложивший максимальную цену за лот.

Итоги аукциона подведут 16 мая.



