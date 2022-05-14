В Волгограде не получилось продать старые машины обладмина









Признаны несостоявшимися торги комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области по продаже двух подержанных легковушек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоговый протокол, ни одной заявки от потенциальных участников не поступило. Старые машины не заинтересовали покупателей.

Транспортные средства, напомним, реализовывались на основании плана приватизации госимущества Волгоградской области на 2022 год.

На открытый аукцион было выставлено два лота - автомобили «ВАЗ-21150» 2003 и 2006 года выпуска. Начальная цена подержанных легковушек была указана в размере 60 и 65 тысяч рублей.



