Экономика

ВТБ: спрос на загородную недвижимость вырос на 50%

Экономика 12.07.2022 11:01 Новости компаний
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12.07.2022 11:01 Новости компаний


По итогам шести месяцев 2022 года более трех тысяч заемщиков оформили в ВТБ кредиты на готовые жилые дома. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос вырос почти на 50%. Объем сделок приблизился к 15,5 млрд рублей и примерно на 70% превысил результат за первое полугодие 2021 года.
Регионами-лидерами по объему выданных средств в сегменте загородной недвижимости стали Москва и область (3,5 млрд), Республика Татарстан (1,5 млрд), Ростовская область (812 млн рублей), Краснодарский край (около 630 млн рублей) и Новосибирская область (620,5 млн). Средний чек практически не изменился и составил 4,8 млн рублей по итогам июня. На том же уровне остался и средний срок кредита  — около 20 лет.
После повышенных темпов роста рынка во время пандемии ситуация в сегменте загородной недвижимости стабилизировалась. Однако число клиентов, желающих сменить стандартную квартиру на комфортные дома за городом, по-прежнему растет. С началом сезона мы видим стабильное увеличение интереса заёмщиков к таким объектам: в мае спрос вырос на 20% к апрелю, в июне  почти на 70% к маю. По нашей оценке, в ближайшее время эта тенденция продолжится, на что может повлиять очередное смягчение условий кредитования и дальнейшая реализация сезонного спроса, — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
В настоящее время в ВТБ действуют несколько программ кредитования загородной недвижимости. Клиенты банка могут приобрести частный дом с земельным участком от застройщика по условиям ипотеки с господдержкой. В рамках основной льготной программы финансирование возможно получить в размере до 12 млн рублей при покупке объекта в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и до 6 млн в остальных регионах. Минимальная ставка составляет 6,7% годовых на весь срок кредита. В рамках «семейной ипотеки» финансирование в сумме до 12 млн рублей в столицах и областях и до 6 млн рублей в остальных регионах ВТБ предлагает от 5,7% (от 4,7%  — в ДФО). По Дальневосточной ипотеке кредит доступен под 1,7% в размере до 6 млн рублей.
По стандартной банковской программе кредитования клиенты могут приобрести объект по ставке от 10,9% сроком до 30 лет. Сумма кредита может достигать 60 млн рублей при покупке готового дома и 20 млн рублей – при приобретении земельного участка и строительстве. При условии оформления кредита на строительство дома под залог имеющейся в собственности недвижимости (готовые квартира или апартаменты), процентная ставка составит от 10,5%. Размер кредита при такой сделке должен быть не более 80% от стоимости передаваемого в залог объекта недвижимости и не более суммы расходов на строительство и покупку земельного участка. Заемные средства выдаются в размере до 15 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, в остальных – не более 8 млн в зависимости от субъекта. Кредит доступен на срок до 30 лет.

 

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