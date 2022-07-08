Происшествия

На въезде в Волгоград задержан «ЗИЛ», набитый веществом для производства взрывчатки

Происшествия 08.07.2022 16:43
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08.07.2022 16:43


В Волгограде инспекторы ГИБДД остановили на южном въезде в город грузовик, забитый веществом, которое используется садоводами,  также для производства взрывчатки. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель не смог объяснить происхождение опасного груза.

–  В ходе несении службы в Красноармейском районе Волгограда сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области был остановлен грузовой автомобиль «ЗИЛ» под управлением 48-летнего водителя. В ходе осмотра транспортного средства в кузове были обнаружены 15 мешков с аммиачной селитрой общим весом 750 кг, – сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону. – Предоставить соответствующие документы, подтверждающие законность приобретения и перевозки груза, водитель не смог.

Для выяснения обстоятельств водитель и груз были доставлены в отдел. 

– По данному факту проводится проверка, – уточняют в региональном главке полиции. 

Добавим, что аммиачная селитра широко применяется садоводами как удобрение. Кроме того, она является основным компонентом при производстве взрывчатых составов.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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