В Волгограде инспекторы ГИБДД остановили на южном въезде в город грузовик, забитый веществом, которое используется садоводами, также для производства взрывчатки. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель не смог объяснить происхождение опасного груза.

– В ходе несении службы в Красноармейском районе Волгограда сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области был остановлен грузовой автомобиль «ЗИЛ» под управлением 48-летнего водителя. В ходе осмотра транспортного средства в кузове были обнаружены 15 мешков с аммиачной селитрой общим весом 750 кг, – сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону. – Предоставить соответствующие документы, подтверждающие законность приобретения и перевозки груза, водитель не смог.

Для выяснения обстоятельств водитель и груз были доставлены в отдел.

– По данному факту проводится проверка, – уточняют в региональном главке полиции.

Добавим, что аммиачная селитра широко применяется садоводами как удобрение. Кроме того, она является основным компонентом при производстве взрывчатых составов.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области