Молодежный кумир перед патриотическим концертом в Волжском потребовал 10 пар импортных носков

Выступление молодого певца Вани Дмитриенко, запланированное на 12 августа в Волжском, обойдется казне городского округа в 1 миллион 350 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, юную поп-звезду пригласили в Волжский на гала-концерт всероссийского конкурса патриотической песни «За тебя, Родина-мать» вместе с группой «Губерния», вокальным ансамблем «Бабкины внуки» и иллюзионистом Алексеем Коротковских.

Однако райдер у молодежного кумира, известного песней «Венера, Юпитер», оказался самым внушительным по сравнению с требованиями других артистов.

Так, Ваня Дмитриенко и его команда согласны передвигаться между двумя городами в Волгоградской области или на комфортабельном микроавтобусе Chevrolet Express или Mercedes-Denz Viano/Vito либо на двух автомобилях Toyota Camry. Сам артист затребовал номер полулюкс с большой кроватью Кинг сайз. После приезда каждый из его команды должен получить по 5 тысяч рублей в качестве суточных. Это без учета завтрака, который должен быть включен в стоимость проживания.

В гримерке поп-звезды должно быть много еды и напитков. В частности, свежевыжатый апельсиновый сок, 6 шоколадных яиц Kinder, куриный шашлык, салаты Цезарь и греческий, лосось с гарниром, овощная, сырная, мясная нарезка, фрукты.

– Если в вашем городе есть Макдональс, то необходимо предоставить 9 креветок, наггетс бокс со стрипсами, сырный соус, соус барбекю, – сообщается в райдере.

Также молодежному кумиру потребовались напитки Red Bull и Coca-Cola в банках. Певцу также необходимо предоставить лекарства от простуды, средства гигиены, 3 пары низких и высоких мужских белых носков фирмы Adidas Nike или Puma, две пары низких и высоких женских белых носков этого же производителя.

Всего из бюджета Волжского на выступления московских артистов на патриотическом концерте будет потрачено около 2,5 миллионов рублей.

Фото: Ваня Дмитриенко / VK.