В Волгоградской области в начале июля наблюдалась резкая смена погоды: от ливней и града до штормового ветра и пыльных бурь. Перепады температур, град и ливни, штормы и смерчи, нестерпимая жара — что из этого ждет волгоградцев в июле и августе — рассказал ИА «Высота 102» климатолог Анатолий Судаков.

Холодное лето 22-го





По словам ученого, в иные годы в середине календарного лета в Волгоградской области уже стояла липкая устойчивая жара, а сейчас погода продолжает оставаться неустойчивой.

— Местами прошли кратковременные ливни. Особенно сильно непогода разыгралась в северо-западной части нашей области. В начале июля посевы и садово-огородные участки в Киквидзенском и Новоаннинском районах пострадали от града. Да и в самом Волгограде периодические похолодания, не типичные для июля, повергают горожан в изумление.

Так, по наблюдениям климатолога, 2 июля минимальная суточная температура опустилась до 8,1 °C, а среднесуточная составила всего 12,1 °С, что на 11,3 °С ниже нормы. И вот уже обыватели заговорили о ремейке легендарного холодного лета 1953 года, которое, впрочем, было холодным только в иносказательном смысле.

Абсолютный температурный рекорд?





Судаков отмечает, что вопреки ощущениям, нынешнее лето совсем не холодное, хотя и жарким его тоже не назовешь. Средняя температура июня была лишь на 1,1 °С выше многолетних значений, и ее отрицательные отклонения не превышали 2 °С, в то время как положительные достигали 4 °С.

— Причиной тому явилась пышная кучевая облачность черноморского типа и преимущественно умеренный, иногда до сильного, ветер, который снижал эффективную температуру, то есть, ту, какую ощущает одетый по сезону года человек, — рассказывает специалист.

По мнению волгоградского климатолога, есть еще два обстоятельства, которые приводят к тому, что текущее лето кажется более холодным, чем всегда.

— Во-первых, жаркое лето прошлого года, с которым и сравнивают нынешнее. Погоду более ранних лет обычно никто не помнит, а в сравнении с летним сезоном 2021 года сейчас более прохладно. Напомню, что в прошлом году средняя температура июня была на 1,2 °С выше нормы, а в июле и августе значительно выше — на 3,2 ° и 3,7 °С, — говорит Судаков. — Во-вторых, очень теплая зима с превышением нормы среднемесячной температуры в ноябре на 2,4 °С, декабре на 2,3 °С, январе на 2,4 °С, в феврале на 5,7 °С. Поэтому волгоградцы ожидали и аномально жаркого лета. Однако его не случилось.





Как считает исследователь, более того, тенденция к усилению летней жары в Волгоградской области на период до начала четвертого десятилетия текущего века не просматривается, как, впрочем, и к похолоданию.

— В мае было весьма прохладно. Фактическая температура месяца составила 13,3 °С при норме 16,5 °С. 3 мая был зарегистрирован абсолютный рекорд наиболее низкой температуры для Волгограда за весь период метеорологических наблюдений -3,2°С. В июне средняя температура воздуха в Волгограде составила 22,7 °С, на 1,1 °С выше нормы. А вот за первые шесть дней июля наблюдалось похолодание в пределах двух-трех градусов ниже нормы с пиковым похолоданием 2 июля, — говорит ученый.

Однако сегодня, утверждает климатолог, показатели температуры уже соответствуют календарной норме. Нет оснований полагать, что итоговые среднемесячные показатели температуры станут рекордными.

— Норма средней температуры текущего месяца для Волгограда 24,1 °С. Самый прохладный райцентр — это Урюпинск со среднемесячной температурой 19 °С, самый жаркий — Эльтон с 24,8 °С. А вот июльская температура во Фролово совпадает со среднеобластной и составляет 23,2 °С.

Погодные «качели»





По словам Анатолия Судакова, внимательные люди замечают, что погодная ситуация в последние годы перестала быть монотонной. Периоды длительной сухой жары, когда выгорали поля, зеленые насаждения в населенных пунктах и дачные посадки, прекратились еще в середине прошлого десятилетия.

— Возникает вопрос: может быть глобальное антропогенное потепление, последствиями которого ученые уже не первое десятилетие пугают мировую общественность, уже прекратилось? К сожалению, нет! — считает специалист. — Да и судить о глобальной климатической ситуации по изменению погоды в отдельно взятом административном или даже физико-географическом регионе так же нелепо, как одному петь хором. Погода в Волгоградской области изменилась по другой причине, которая связана с особенностями циркуляции атмосферы над европейско-атлантическом сектором Евразии.

Ученый подчеркивает, что погода в Нижнем Поволжье, которое открыто для всех ветров, в каждый сезон года определяется теми воздушными массами, которые поступают в наш регион с той или иной стороны горизонта. Воздушные массы — это большие объемы тропосферного воздуха, сформировавшиеся над однообразной подстилающей поверхностью суши или океана и имеющие приблизительно одинаковые физические свойства, определяющие погоду той местности, над которой они господствуют. Перемещение воздушных масс над поверхностью Земли называется атмосферной циркуляцией.

— Кроме пришлых воздушных масс, погоду в Волгоградской области могут формировать те, которые формируются непосредственно над юго-востоком Русской равнины, где и расположено Нижнее Поволжье. В случае, если летом над регионом формируется антициклон с характерной для него ясной погодой, то в его пределах формируется местный воздух со свойствами континентального тропического, — объясняет климатолог. — Именно такую ситуацию мы наиболее часто наблюдали в первые полтора десятилетия текущего века, когда еще длилась начавшаяся на рубеже 90-х годов XX века, так называемая зональная эпоха атмосферной циркуляции, соответствующая второй фазе самого короткого, внутривекового, климатического цикла Брикнера.





По словам Судакова, в эту фазу преобладают радиационные факторы формирования жары, поскольку погода в антициклонах ясная и безоблачная, а циркулирующий по часовой стрелке от центра к краю антициклона воздух блокирует поступление в регион воздушных масс иного происхождения.

— А вот в начавшуюся в середине прошлого десятилетия меридиональную фазу преобладает погода фронтального типа, при которой над нашим регионом встречаются и сменяют друг друга воздушные массы разного происхождения. На линии атмосферного фронта закономерно случаются различные катаклизмы: дожди, грозы, шквалистые ветры, а погода может кардинально поменяться в течение считанных часов, — делится ученый. — Поскольку линии фронтальных разделов постоянно перемещаются, местный воздух не формируется, и погода определяется не радиационными, а циркуляционными факторами. А частая смена над территорией воздушных масс не позволяет погодной ситуации достичь равновесия. И она, образно говоря, постоянно люфтит.

Именно поэтому сейчас, уверен Анатолий Судаков, и в перспективе до середины века, повторение такой ситуации, как в небывало знойном 2010 году и даже, как в менее экстремальном, но тоже исключительно засушливом 2012 году почти наверняка невозможно.

Балканы или Турция?





По мнению исследователя, нельзя исключать температурных эксцессов в случае поступления в Нижнее Поволжье перегретых и пыльных континентальных тропических воздушных масс из Центральной Азии. Начавшаяся жара при ясной погоде именно этим и объясняется.

— Сильно нагретый воздух сейчас поступает в Нижнее Поволжье из каспийско-аральского межозерья. Однако жара, вызванная циркуляционными факторами, как правило, не бывает длительной, и продолжается 4-8 дней. Сейчас над Волгоградским Заволжьем располагается центр местного антициклона, который будет определять характер погоды в ближайшие дни, — уверен специалист.

По прогнозам климатолога, уже к середине второй декады июля погода изменится. Наиболее вероятный сценарий связан с очередной трансгрессией морского тропического воздуха из Средиземноморья, и возвращением курортной погоды, похожей на балканскую или погоду черноморских курортов Турции.





— Вероятны непродолжительные ливни. В третьей декаде общий температурный фон повысится. Наступит непродолжительный период душных ночей. В этом году вероятность увеличения температуры до экстремальных значений (40-42 °С) невелика. По крайней мере для северо-западной половины Волгоградской области такой сценарий не ожидается. И длительной жары наверняка не будет, — объясняет волгоградский ученый.

Также, считает Судаков, в условиях меридиональной циркуляции образование в тропосфере тепловых котлов и возникновение волн жары невозможно. Но нужно иметь ввиду, что при высокой влажности воздуха, характерной для морского тропического воздуха, показатель эффективной температуры значительно повышается.

— Средняя относительная влажность воздуха для Волгограда составляет в июле 49%. Но у средиземноморского тропического воздух она выше. При 32 °С и 80% влажности эффективная температура составит 45 °С, а при 90% — 50 °С. Это почти гарантированный тепловой удар, — подчеркивает специалист. — Но, к счастью, среднее число дней с влажностью воздуха выше 80% в июле в нашей области не превышает одного, поскольку даже тропический морской воздух более прохладный, чем местный, и при трансгрессии средиземноморских масс в Нижнее Поволжье они дополнительно нагреваются, и их относительная влажность понижается. Но если термометр покажет 32 °С, а гигрометр 70%, то ощущаемая вами температура составит 41 °С. И недавнее похолодание не будет казаться некомфортным вариантом погоды.

Смерчи, град и 40-градусная жара





По наблюдениям Анатолия Судакова, об августе, который еще и не наступил, уже ходят легенды. Наиболее смелые синоптики предсказывают его экстремальный характер. Обещают сорокаградусную жару в Поволжье, Кубани, Крыму, Ставрополье и на Северном Кавказе, смерчи и штормы, тропические ливни и грады.

— Насколько все это вероятно в Волгоградской области, пока сказать невозможно. Но тенденция налицо. Дело в том, что, несмотря на отсутствие длительной, я бы сказал, сливной жары, когда отдельные жаркие синоптические периоды сливаются друг с другом в беспрерывное пекло, глобальное потепление продолжается, и вследствие этого в нашем регионе меняется общий годовой радиационный баланс, — объясняет климатолог. — В аномально теплые зимние месяцы он остается положительным. Общая тепловая энергия атмосферы увеличивается, и ее излишек обязательно рано или поздно рассеивается в динамических и электрических атмосферных процессах.

По данным исследователя, суммарная солнечная радиация в Волгограде в июне и июле достигает 17 ккал/ см². Это огромная величина. Семнадцать килокалорий — энергия, которой можно нагреть один килограмм воды на 17 °С!

— Эта энергия обязательно должна привести в действие воздушные массы, разогнать их до скорости курьерского поезда, заставить их работать: поднимать в атмосферу грунт, ломать и вырывать с корнем деревья, срывать крыши и обрывать провода! И если в июле аномальные погодные явления не предвидятся, то август действительно будет исключительно ярким и запоминающимся и, возможно, самым жарким месяцем года как в прямом, так и в переносном смысле слова, — заключает Анатолий Судаков.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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