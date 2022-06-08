В Волгоградской области в начале лета буквально разбушевалась непогода. Штормовые ветра, сильные ливни, град в июне — это далеко неполный список катаклизмов. Волгоградский климатолог Анатолий Судаков оценил возможность применения климатического оружия в свете сложившейся геополитической ситуации.

— Применить, конечно, могут, почему нет! Ставить различного рода эксперименты над нашей страной — вековая традиция всех, кто считает себя вершителем судеб человечества. Но в настоящее время не существует технологий, которые могли бы устойчиво изменить погоду над сколь-нибудь большой территорией больше, чем на несколько часов, — уверен специалист. — Можно управлять осадками над отдельным городом, но это химическое воздействие на атмосферные образования. Что же касается геофизического оружия, которое могло бы, например, менять воздушные течения в тропосфере, изменять траектории циклонов, энергия каждого из которых эквивалентна энергии сотен тысяч современных ядерных зарядов, то пока это все на самом предварительном уровне физических гипотез. Можно, конечно, попытаться инициировать повторение аномальной жары 2010 года. Но эффект от этих попыток будет примерно такой же, как от дрессированной мухи, пытающейся сбить самолет.

По словам Судакова, с наступлением лета снова активизируются разговоры о том, что территорию страны будут поджигать лазерными лучами с орбиты.

— Но над страной в летнее время каждый день бушуют тысячи гроз, и она без всяких лазеров поджигается молниями. Да и вообще для объяснения любого погодного катаклизма достаточно знаний классической современной метеорологии, — успокаивает волгоградцев ученый.

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