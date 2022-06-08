Общество

Волгоградский ученый рассказал о возможности применения климатического оружия в России

Общество 08.06.2022 09:28
0
08.06.2022 09:28


В Волгоградской области в начале лета буквально разбушевалась непогода. Штормовые ветра, сильные ливни, град в июне — это далеко неполный список катаклизмов. Волгоградский климатолог Анатолий Судаков оценил возможность применения климатического оружия в свете сложившейся геополитической ситуации.

— Применить, конечно, могут, почему нет! Ставить различного рода эксперименты над нашей страной — вековая традиция всех, кто считает себя вершителем судеб человечества. Но в настоящее время не существует технологий, которые могли бы устойчиво изменить погоду над сколь-нибудь большой территорией больше, чем на несколько часов, — уверен специалист. — Можно управлять осадками над отдельным городом, но это химическое воздействие на атмосферные образования. Что же касается геофизического оружия, которое могло бы, например, менять воздушные течения в тропосфере, изменять траектории циклонов, энергия каждого из которых эквивалентна энергии сотен тысяч современных ядерных зарядов, то пока это все на самом предварительном уровне физических гипотез. Можно, конечно, попытаться инициировать повторение аномальной жары 2010 года. Но эффект от этих попыток будет примерно такой же, как от дрессированной мухи, пытающейся сбить самолет.

По словам Судакова, с наступлением лета снова активизируются разговоры о том, что территорию страны будут поджигать лазерными лучами с орбиты. 

— Но над страной в летнее время каждый день бушуют тысячи гроз, и она без всяких лазеров поджигается молниями. Да и вообще для объяснения любого погодного катаклизма достаточно знаний классической современной метеорологии, — успокаивает волгоградцев ученый.  

Читайте также: 

Росгидрометцентр спрогнозировал 6 июня в Волгоградской области град и грозы

«Ветер будет рвать провода»: волгоградских энергетиков перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Опубликовано 10-минутное видео мощного потопа под Волгоградом 

Климатолог рассказал, каким будет лето-2022 в Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
08.06.2022 10:35
Общество 08.06.2022 10:35
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2022 10:21
Общество 08.06.2022 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2022 10:13
Общество 08.06.2022 10:13
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2022 07:01
Общество 08.06.2022 07:01
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2022 21:10
Общество 07.06.2022 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2022 20:35
Общество 07.06.2022 20:35
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2022 19:41
Общество 07.06.2022 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2022 18:14
Общество 07.06.2022 18:14
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2022 16:50
Общество 07.06.2022 16:50
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2022 16:49
Общество 07.06.2022 16:49
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2022 16:06
Общество 07.06.2022 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2022 15:51
Общество 07.06.2022 15:51
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2022 15:24
Общество 07.06.2022 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2022 13:56
Общество 07.06.2022 13:56
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.06.2022 13:51
Общество 07.06.2022 13:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:51
За смерть 38-летнего велосипедиста волгоградцу грозит до 5 лет колонииСмотреть фотографии
10:35
Волгоградская область опередила Подмосковье по заболеваемости COVID-19Смотреть фотографии
10:21
Главам волгоградских СНТ напомнили о крупных долгах и личной ответственностиСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде каждый десятый житель в гневе использует матСмотреть фотографии
09:30
Стало плохо водителю: неуправляемый Volkswagen Polo вылетел на встречку в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:28
Волгоградский ученый рассказал о возможности применения климатического оружия в РоссииСмотреть фотографии
09:21
Девять продали, одного съели: в Волгоградской области конокрады идут под судСмотреть фотографии
07:01
В Волгоградской области выберут лучшего пахаря-спортсменаСмотреть фотографии
06:04
«Просим вмешаться»: регоператор «Ситиматик-Волгоград» задолжал за обработку и размещение мусора треть миллиардаСмотреть фотографии
21:40
126 тысяч волгоградцев получили в 2022 году налоговый вычетСмотреть фотографии
21:10
В четырех районах Волгограда 8 июня отключат светСмотреть фотографии
20:35
В Волжском скончался известный хирург Владимир ДементьевСмотреть фотографии
20:10
С иностранцами общался шепотом: за злоупотребление свободой информации осудили экс-преподавателя ВолГУСмотреть фотографииCмотреть видео
19:41
В центре Волгограда на фасаде дома появится портрет Героя России Дениса ЗоринаСмотреть фотографии
19:05
В Волгограде рядом с госпиталем Минобороны горят залежи мусора: видеоСмотреть фотографии
18:33
Блондинка на Opel трижды не успела протрезветь перед встречей с ДПС в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:14
Мэрия посоветовала жителям Волгограда объезжать стороной улицу РаздольнуюСмотреть фотографии
17:58
Прокуратура заинтересовалась самовольной дорогой в Волгограде после публикации ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:10
РСПП создает рабочую группу по вопросам кибербезопасностиСмотреть фотографии
17:09
Под Волгоградом мужчина едва не утонул в уличном туалете: видео спасенияСмотреть фотографии
16:50
На соревновании оперативного персонала определены лучшие бригады энергетиковСмотреть фотографии
16:49
Президент наградил медалью «За отвагу» восемь бойцов волгоградского ОМОНаСмотреть фотографии
16:25
Водитель на ВАЗе «вспахал» разделительную полосу проспекта ЖуковаСмотреть фотографии
16:06
Обход посёлка Горьковский в Волгограде показали с высотыСмотреть фотографии
15:51
Суд взыскал с жены депутата Госдумы Гимбатова 800 тысяч рублей долгаСмотреть фотографии
15:24
В Госдуме заговорили о новом образовании в России, основанном на старой школеСмотреть фотографии
15:09
В Волгоградской области гуляют три вирусаСмотреть фотографии
14:51
Под Волгоградом водителя молоковоза осудят за страшное ДТП с двумя детьмиСмотреть фотографии
13:56
Концессии водо- и теплоснабжения обсудили актуальные вопросы с жителями Волгограда онлайнСмотреть фотографии
13:51
Организаторы отменили фестиваль ParkSeason Fest в Волгограде 2 июляСмотреть фотографии
 