Климатолог рассказал, каким будет лето-2022 в Волгоградской области

Майская погода в нынешнем году удивила жителей Волгоградской области. Обыватели говорят, что такого холодного мая они не помнят. Может быть, глобальное потепление уже закончилось и наступает глобальное похолодание? Тогда почему вдруг наступила неожиданная жара?

О том, что происходит с погодой и какие сюрпризы готовит предстоящее лето, ИА «Высота 102» рассказал волгоградский климатолог Анатолий Судаков.

Экстремальный май и абсолютные рекорды





— Скажу честно, такого экстремального мая я не ожидал. Обычно при долгосрочных прогнозах ученые ориентируются на показатели многолетней динамики погоды. А резкие отклонения ее усредненных месячных параметров спрогнозировать очень сложно. И поэтому приходится говорить о них постфактум, — отметил Анатолий Судаков.

По словам климатолога, в мае 2022 года повторился температурный рекорд 1945 года, когда среднемесячная температура в Сталинграде составила 12,9 °С. На сегодняшний день 12,8 °С. Отклонение от среднемноголетних показателей, которые принимаются за норму, составило -3,5 °С.

— Это очень большая величина. Неудивительно, что для подавляющего большинства волгоградцев это самый холодный май в их жизни. Кроме того, 3 мая был обновлен абсолютный рекорд наиболее низкой температуры месяца за весь период метеонаблюдений в нашем городе. Термометр показал -3,3 °С! Причем рекорд обновился не на какие-то десятые доли, а сразу на 2,2 °С!

Цикл Брикнера и погодные «качели»





Волгоградский специалист выделяет несколько причин, по которым погода в последние годы пошла вразнос.

— Причин несколько. И они усиливают друг друга. Но независимо от них в Нижневолжском регионе в силу особенностей его географического положения погода всегда отличается большим разнообразием. Однако в течение характерного для Европы внутривекового климатического цикла Брикнера, который длится 80-90 лет, наблюдается две фазы. Для второй, закончившийся в середине прошлого десятилетия, характерно преобладающее перемещение воздушных масс в широтном направлении, которое в отдельных регионах на длительные периоды блокируется обширными антициклонами. Зимой они обусловливают длительно морозную, а летом длительно жаркую погоду, как в январе 2008 и в июне-августе 2010 годов.

Сейчас, по словам Судакова, начало первой фазы очередного цикла Брикнера – так называемая эпоха меридиональной циркуляции, для которой характерен перенос воздушных масс в направлении, близком к ходу меридианов, то есть, с севера на юг и с юга на север.

— В итоге ситуация становится значительно более динамичной. Преобладает погода фронтального типа с гораздо большим количеством осадков, попеременным выходом в Нижнее Поволжье атлантических циклонов полярных и тропических широт. Раскачиванию погодных качелей способствует продолжающееся глобальное антропогенное потепление, которое в наибольшей степени проявляется во внутренних частях континентов.

К примеру, отмечает специалист, в Волгоградской области за два первых десятилетия текущего века среднегодовая температура повысилась на 1 °С, в то время как на планете в целом на 0,6 °С. В приарктической зоне рост температуры ещё более заметен – до 5 °С за последние 100 лет.

– Но там есть дополнительный механизм потепления, связанный с существенным изменением температуры подстилающей тропосферу поверхности в результате деградации многолетних океанических льдов, которые работали как аккумулятор холода в термосумке, – акцентирует внимание климатолог.

Обильные ливни и штормовые ветра





Анатолий Судаков уверен, что повторение беспрецедентно знойного лета образца 2010 года в нынешнем сезоне в Волгоградской области невозможно.

— В период меридиональной циркуляции, который, повторюсь, начался в середине прошлого десятилетия над Восточно-Европейской равниной не могут сформироваться такие гигантские и долгоживущие антициклоны, какой мы наблюдали в 2010 году. И гораздо меньшие по размеру антициклоны, являющиеся летом центрами жары, тоже не будут типичным погодным явлением, — заключает специалист. — Я ожидаю продолжение характерной для последних лет меридиональной циркуляции воздушных масс и динамичной фронтальной погоды. Из опасных погодных явлений наиболее вероятны обильные ливни с сильными грозами и штормовыми ветрами.





Предпосылок для привычных нам засух, суховеев и пыльных бурь местного происхождения нет. Температурный фон наступающего лета, добавляет специалист, будет определяться преобладанием либо южной, либо северной меридиональной циркуляции. Тут уж как погодная карта ляжет.

— Кстати, надо сказать, что региональный эффект глобального потепления в Нижнем Поволжье в настоящее время компенсируется характерным для меридиональной фазы цикла Брикнера снижением летней температуры на 1-2 °С. Так что в ближайшие тридцать лет в Нижнем Поволжье будут сохраняться достаточно комфортные погодные условия, идеальные для богарного земледелия (без искусственного орошения - Прим.ред.), в первую очередь, производства пшеницы, — заключает Анатолий Судаков.

Глобальное потепление и рваная зима





Анатолий Судаков утверждает, что говорить о завершении глобального потепления еще рано. Но с учетом сезонных особенностей ближайших тридцати лет, уточняет специалист, для жителей Волгоградской области оно не будет столь очевидным, как, например, на стыке нулевых и десятых годов, для которых была характерна экстремальная летняя жара.

— Глобальное потепление продолжается и в Нижнем Поволжье. Но сейчас оно проявляется в росте средних температур месяцев осенне-зимнего периода. В последние три года в Волгограде практически не было фенологической зимы. А снежный покров, периодически формировавшийся на очень короткое время во второй половине минувшей зимы, был обусловлен исключительно внешними для нашего региона причинами — выносом влажных атлантических воздушных масс со стороны северных морей Европы. Но такие периоды быстро заканчивались вторжениями зимнего тропического воздуха из Средиземноморья и Закавказья.

Судаков в целом характеризует погоду минувшей зимы в Волгограде как черноморскую.

— Такая погода характерна зимой для Керченского полуострова Крыма. Она очень неустойчивая, сырая, некомфортная и нездоровая. Образно ее можно назвать рваной, — резюмирует климатолог.

Коллаж: ИА «Высота 102»