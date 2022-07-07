Происшествия

Неадекватное поведение волгоградца после ДТП попало на видео

Происшествия 07.07.2022 15:56
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07.07.2022 15:56



В Волгограде сегодня, 7 июля, утром в Тракторозаводском районе произошло жесткое ДТП с участием «двенадцатой» и Renault Duster. Момент столкновения, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, зафиксировали камеры дорожного наблюдения. Кроме того, на записи оказалось и неадекватное поведение одного из пассажиров отечественной легковушки.



Предполагаемой виновницей дорожно-транспортного происшествия на пересечении проспекта Ленина и улицы Тарифной стала женщина, находившаяся за рулем иномарки. В результате столкновения водитель ВАЗ-2112 вывалился на проезжую часть. Однако, сообщают полицейские, помощь медиков молодому человеку не потребовалась, как и четверым пассажирам, находившимся в салоне отечественного авто. 

Уже после аварии, судя по кадрам, один из молодых людей, ехавших в «двенадцатой», устроил потасовку с женщиной-водителем. Волгоградец подбежал к иномарке и стал ногами бить по фарам, зеркалу и дверям Renault. После этого буйный пассажир решил проникнуть в салон, но ему помешала водитель. В ярости мужчина выхватил ее телефон и швырнул его в сторону. 

Как сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области, из-за потасовки на место аварии пришлось выезжать не только сотрудникам ГИБДД, но и опергруппе. 

– В отношении пассажира участковым собран материал по ст. 167 УК РФ «Повреждение чужого имущества», – сообщают в пресс-службе главного управления МВД России по Волгоградской области. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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