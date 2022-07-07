В Волгоградской области бензин подорожал за полгода на рубль









Средняя стоимость бензина в Волгоградской области с начала года выросла почти на рубль. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследования Росстата. Так, в начале января средняя стоимость топлива в регионе составляла 50,04 рубля за литр. По данным за прошедшую неделю – 51 рубль.





При этом за неделю цены на бензин практически не изменились. Так, сейчас средняя стоимость бензина марки АИ-92 составляет в Волгоградской области 47,71 рубля за литр, АИ-95 – 52,93 рубля, АИ-98 – 57,89 рубля.

Дизтопливо стоит сейчас 52,73 рубля за литр. За неделю солярка подешевела на 2 копейки.



