В Волгоградской области разбойник избил битой женщину и повредил машины

Происшествия 06.07.2022 17:33
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06.07.2022 17:33
Росгвардейцы задержали в Камышине местного жителя, который крушил битой припаркованные машины, а потом избил женщину за отказ дать ему денег.
Как сообщили в управлении Росгвардии по Волгоградской области, сотрудники вневедомственной охраны в ходе патрулирования территории одного из микрорайонов Камышина получил информацию о незаконном проникновении злоумышленника в частное домовладение.
- На месте инцидента росгвардейцы увидели разбитые окна, а также несколько поврежденных неподалеку легковых автомобилей. Со слов 67-летней хозяйки домовладения, неизвестный мужчина незаконно проник в её дом через окно и, размахивая, предположительно, деревянной битой, потребовал отдать деньги. Получив отказ, незваный гость избил женщину, причинив ей телесные повреждения, - рассказала начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Волгоградской области Екатерина Паренченкова.
Росгвардейцы вызвали бригаду скорой помощи и передали пострадавшую медикам. Нападавшего они вскоре задержали. Им оказался 18-летний ранее судимый за порчу чужого имущества местный житель. Он был пьян.
Злоумышленника передали полицейским для дальнейших разбирательств.
Фото: Управление Росгвардии по Волгоградской области
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