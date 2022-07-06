В Волгоградской области разбойник избил битой женщину и повредил машины









Росгвардейцы задержали в Камышине местного жителя, который крушил битой припаркованные машины, а потом избил женщину за отказ дать ему денег.

Как сообщили в управлении Росгвардии по Волгоградской области, сотрудники вневедомственной охраны в ходе патрулирования территории одного из микрорайонов Камышина получил информацию о незаконном проникновении злоумышленника в частное домовладение.

- На месте инцидента росгвардейцы увидели разбитые окна, а также несколько поврежденных неподалеку легковых автомобилей. Со слов 67-летней хозяйки домовладения, неизвестный мужчина незаконно проник в её дом через окно и, размахивая, предположительно, деревянной битой, потребовал отдать деньги. Получив отказ, незваный гость избил женщину, причинив ей телесные повреждения, - рассказала начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Волгоградской области Екатерина Паренченкова.

Росгвардейцы вызвали бригаду скорой помощи и передали пострадавшую медикам. Нападавшего они вскоре задержали. Им оказался 18-летний ранее судимый за порчу чужого имущества местный житель. Он был пьян.

Злоумышленника передали полицейским для дальнейших разбирательств.

Фото: Управление Росгвардии по Волгоградской области



