ВТБ выдал более 100 млрд рублей по ипотеке с господдержкой

Экономика 05.07.2022 10:48 Новости компаний
0
05.07.2022 10:48 Новости компаний
По итогам первого полугодия ВТБ оформил более 26 тысяч кредитов по ипотеке с господдержкой на 101 млрд рублей. Среди льготных программ по ней проходила каждая вторая сделка. Средний размер кредита достиг 6,8 млн рублей. Всего по программам господдержки в первом полугодии ВТБ предоставил около 52 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 236 млрд рублей.
Наибольший объем продаж льготных жилищных кредитов по ипотеке с господдержкой, действующей с 2020 г., пришелся на Москву и область, где заемщики получили около 40 млрд рублей. На втором месте - Санкт-Петербург и Ленинградская область. Здесь на покупку недвижимости с господдержкой банк выдал свыше 10 млрд рублей. В топ-5 регионов по объему сделок также вошли Краснодарский край (около 6 млрд рублей), Республика Татарстан (3,7 млрд) и Новосибирская область (3,1 млрд).
— Государственное субсидирование ипотеки позволило сохранить доступность жилищного кредитования для российских заемщиков и избежать стагнации рынка новостроек. В мае объем выдач по ней составил более 25 млрд рублей, в июне – более 26 млрд, эти результаты стали рекордными с начала года и обеспечили 60% продаж всех льготных кредитов. Большую роль в активности заемщиков сыграло снижение ставки по госпрограмме до 7%, в результате которого только за одну неделю спрос на нее вырос практически вдвое, — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
Активным спросом среди заемщиков ВТБ в первом полугодии также пользовалась «семейная ипотека». Этой программой воспользовались около 24 тысяч клиентов банка, оформив сделки почти на 125 млрд рублей. ВТБ с 1 июля снизил ставку по ипотеке до 3% для клиентов, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022гг. родился третий или последующий ребенок. Банк уже провел первые сделки в рамках своей новой программы. Дополнительно к дисконту по ипотеке банк предоставляет для всех детей в семье бесплатную страховку от онкологических заболеваний.
«Открытие Инвестиции» и ЛитРес подарят книгу за инвестиции05.07.2022 10:49
Экономика 05.07.2022 10:49
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 139 новых объектов в Волгоградской области05.07.2022 10:20
Экономика 05.07.2022 10:20
Росстат зафиксировал снижение средней зарплаты в Волгоградской области на 292 рубля05.07.2022 08:07
Экономика 05.07.2022 08:07
На ВТЗ завершился заводской этап молодежной научно-практической конференции04.07.2022 16:27
Экономика 04.07.2022 16:27
Банк «Открытие» выдал первый кредит по программе господдержки транспортных компаний04.07.2022 15:43
Экономика 04.07.2022 15:43
1100 стартап-проектов предложили школьники и студенты в молодёжных акселераторах Сбера04.07.2022 14:24
Экономика 04.07.2022 14:24
Сбербанк запустил сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения04.07.2022 14:05
Экономика 04.07.2022 14:05
Банк «Открытие» расширил программу финансирования дистрибуции автомобилей ГАЗ04.07.2022 14:00
Экономика 04.07.2022 14:00
ВТБ выдает экспресс-гарантии онлайн без открытия расчетного счета04.07.2022 13:14
Экономика 04.07.2022 13:14
ВТБ запустил сервис по выплате зарплат для бизнеса04.07.2022 10:34
Экономика 04.07.2022 10:34
РУСАЛ вошел в число победителей всероссийского конкурса РСПП среди лидеров российского бизнеса04.07.2022 09:30
Экономика 04.07.2022 09:30
«Мечты сбываются»: правительство России одобрило волгоградскую агломерацию01.07.2022 18:09
Экономика 01.07.2022 18:09
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о шагах по перестройке внешнеэкономических связей России01.07.2022 15:46
Экономика 01.07.2022 15:46
ВТБ снижает ставку по ипотеке для многодетных семей до 3%01.07.2022 15:41
Экономика 01.07.2022 15:41
Банк «Открытие» расширил географию доставки ипотечных продуктов01.07.2022 15:03
Экономика 01.07.2022 15:03