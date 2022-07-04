В Волгограде 56-летнего бизнесмена судят за дискредитацию ВС РФ

В Краснооктябрьском районном суде Волгограда 5 июля рассмотрят административное дело в отношении 56-летнего предпринимателя Максима Плаксина. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчине вменяют размещение двух роликов в сети VK, направленные на дискредитацию армии России.

— Максим Плаксин, обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ — публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, — пояснила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Рассмотрение указанного материала назначено на 5 июля 2022 года.

По информации из открытых источников, Максим Плаксин с 1997 года зарегистрирован как предприниматель. Основной вид деятельности — розничная торговля непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах. Выпускник Волгоградского технического университета. В период с 1986 по 1988 годы проходил службу в армии в городе Буйнакске Республики Дагестан.





Помимо этого, в производстве Центрального районного суда Волгограда находятся два материала по аналогичной статье, в Тракторозаводском — один материал, Волжский городской суд также рассматривает один материал.

Всего за период с 15 марта по 3 июля этого года судами регионами рассмотрено 25 дел, касающихся дискредитации российских военных:

Центральный районный суд Волгограда — 12 дел

Ворошиловский районный суд Волгограда — два дела

Краснооктябрьский районный суд Волгограда — два дела

Красноармейский районный суд Волгограда — два дела

Тракторозаводский районный суд Волгограда — одно дело

Волжский городской суд — два дела

Иловлинский районный суд Волгоградской области — два дела

Камышинский городской суд Волгоградской области — одно дело

Урюпинский городской суд Волгоградской области — одно дело

В отношении 24 привлекаемых лиц назначены административные штрафы в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Еще одному правонарушителю суд назначил административный арест.

Фото: Максим Плаксин vk.com / ИА «Высота 102»

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