Общество

Камазиста-пенсионера осудили в Волгограде за дискредитацию ВС РФ

Общество 30.06.2022 14:57
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30.06.2022 14:57



Тракторозаводский районный суд Волгограда признал 62-летнего водителя автомобиля «КамАЗ» Александра Съемщикова виновным в дискредитации армии РФ. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ ему назначен административный штраф в размере 15 тысяч рублей.
Судом установлено, что в мае текущего года Съемщиков, находясь на территории Тракторозаводского района, из кабины автомобиля «КамАЗ» выкрикивал военному комиссару Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов, находящемуся в форменной одежде, неподобающий лозунг.
В судебном заседании Съемщиков вину в совершении административного правонарушения признал, искренне раскаялся в содеянном. 
- При определении размера и вида наказания, судья учитывал характер и общественную опасность совершённого административного правонарушения, а также личность Съемщикова А.В., его пенсионный возраст и материальное положение, - сообщили в объединенной пресс-службе.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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