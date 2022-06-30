Камазиста-пенсионера осудили в Волгограде за дискредитацию ВС РФ









Тракторозаводский районный суд Волгограда признал 62-летнего водителя автомобиля «КамАЗ» Александра Съемщикова виновным в дискредитации армии РФ. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ ему назначен административный штраф в размере 15 тысяч рублей.

Судом установлено, что в мае текущего года Съемщиков, находясь на территории Тракторозаводского района, из кабины автомобиля «КамАЗ» выкрикивал военному комиссару Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов, находящемуся в форменной одежде, неподобающий лозунг.

В судебном заседании Съемщиков вину в совершении административного правонарушения признал, искренне раскаялся в содеянном.

- При определении размера и вида наказания, судья учитывал характер и общественную опасность совершённого административного правонарушения, а также личность Съемщикова А.В., его пенсионный возраст и материальное положение, - сообщили в объединенной пресс-службе.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



