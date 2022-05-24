Жителя Волгоградской области оштрафовали за дискредитацию военных на сельском сходе

Расследования 24.05.2022 15:02
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24.05.2022 15:02
Иловлинский районный суд оштрафовал местного жителя за дискредитацию вооруженных сил РФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, инцидент произошел 13 апреля на отчете главы Качалинского сельского поселения в доме культуры ст. Качалино. Когда жителям предложили задать вопросы главе, Сергей Дорофеев выступил с такой речью, которая и привела его на скамью подсудимых. Сигнал о происшествии поступил в районный отдел полиции, сотрудники которого составили протокол по факту произошедшего.
При этом сам Сергей Дорофеев пояснил, что не дискредитировал военных, а целью его действий являлось «доведение до сведения граждан своей позиции».
Районный суд установил, что доводы Сергея Дорофеева о том, что его действия не свидетельствуют о дискредитации использования Вооруженных Сил Российской Федерации, "противоречат собранным по делу доказательствам, т.к. на первом канале телевидения транслируется информация о действиях вооруженных сил РФ. А, называя эту информацию ложью, Дорофеев дискредитирует, порочит использование Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации".
По результатам рассмотрения дела Иловлинский районный суд привлек Сергея Дорофеева к административной ответственности «за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Сумма штрафа составила 35 тысяч рублей. Судебный акт не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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